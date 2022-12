Lista 12 potraw wigilijnych. Jakie dania podaje się w Polsce na kolację wigilijną?

Wigilia Bożego Narodzenia w Polsce ma szczególny klimat i nigdzie indziej nie obchodzi się jej tak hucznie. 24 grudnia Polacy spotykają się w licznym gronie przy świątecznym stole, by wspólnie celebrować wieczerzę wigilijną. Zgodnie z tradycją w trakcie Wigilii spożywa się 12 potraw, które powinny być jednak postne i nie zawierać mięsa. Warto przy tym pamiętać, że nie jest to wymóg religijny, lecz raczej zwyczaj nakazujący pozostawienie potraw mięsnych na kolejne dni świąt Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o wigilijne menu Polacy są bardzo konserwatywni. Niewiele osób decyduje się na wprowadzanie nowinek, a na stołach co roku królują te same dania. Z galerii, która znajduje się poniżej, dowiecie się, jakie wigilijne potrawy są szczególnie cenione w naszym kraju. A jakie są Wasze ulubione potrawy wigilijne? Piszcie w komentarzach.

