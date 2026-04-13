Straż miejska w Tarnowie reaguje na zgłoszenie

Całe zamieszanie wybuchło w sobotni wieczór, tuż po godzinie 18:30. Oficer dyżurny straży miejskiej w Tarnowie odebrał alarmujący telefon o rzekomo pijanym mężczyźnie. Zgłaszający twierdził, że podejrzany spaceruje z opuszczonymi spodniami w pobliżu pawilonu handlowego zlokalizowanego przy ulicy Lwowskiej. Na miejsce natychmiast wysłano patrol.

Kiedy mundurowi weszli do sklepu, ekspedientka zgłosiła im, że jeden z klientów pokazywał intymne części ciała. Strażników skierowano do dwóch kobiet oraz małoletniego dziecka. Zdenerwowana matka powiedziała funkcjonariuszom, że starszy pan obnażył się przed jej 10-letnią córką. Z relacji wynikało, że przerażona dziewczynka przybiegła i oznajmiła, iż obcy człowiek wyciągnął przyrodzenie i trzymał je w dłoni, a potem krążył między alejkami, bacznie obserwując obie poszkodowane.

Strażnicy błyskawicznie przystąpili do interwencji i odnaleźli podejrzanego ukrywającego się między regałami. Z oficjalnego raportu służb wynika, że na widok patrolu

pospiesznie włożył rękę pod kurtkę i wykonał gest jakby chował członka do spodni

Starszy pan nie posiadał przy sobie żadnego dokumentu tożsamości i przekonywał strażników, że zupełnie nie rozumie powodu interwencji. Służby nie wyczuły od niego zapachu alkoholu. Do dalszych czynności wezwano patrol policji.

Tarnowska policja przejmuje śledztwo i identyfikuje 70-latka

Postępowanie przejęli funkcjonariusze z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, asp. sztab. Paweł Klimek, przekazał dla Radia ESKA w Tarnowie, że śledczy zidentyfikowali sprawcę. Potwierdzono, że to 70-letni mieszkaniec Tarnowa. Kryminalni aktualnie sprawdzają dwie odmienne wersje tego zdarzenia. Podejrzany 70-latek stanowczo odpiera wszelkie zarzuty.

Służby nie zdecydowały się na zatrzymanie 70-latka, argumentując, że w tej fazie sprawy brakowało ku temu podstaw. Mężczyzna został jedynie wylegitymowany i w razie konieczności musi stawić się na przesłuchanie.

Ostateczna decyzja o zarzutach zapadnie dopiero po zgromadzeniu całego materiału dowodowego. W zależności od zebranych faktów zachowanie seniora może zostać zakwalifikowane jako nieobyczajny wybryk albo przestępstwo prezentowania treści pornograficznych.

Elżbieta K. była wiceprezydent Krakowa stanęła przed sądem