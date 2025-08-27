Gigantyczny pożar hurtowni zniczy w Tarnowie opanowany. Co z rannym właścicielem?

Strażacy opanowali gigantyczny pożar, który wybuchł w hurtowni zniczy w Tarnowie. Akcja gaśnicza trwała wiele godzin, a gęsty dym unosił się nad miastem. Wskutek pożaru ranny został właściciel hurtowni.

Pożar hurtowni zniczy – akcja gaśnicza w Tarnowie

Akcja gaśnicza była utrudniona ze względu na łatwopalne materiały znajdujące się w hurtowni. Strażacy musieli działać szybko i sprawnie, aby ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki. W akcji wzięło udział ponad 200 strażaków.

W trakcie akcji ranny został właściciel hurtowni. Jak podaje PAP, mężczyzna z drobnymi poparzeniami został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Apel strażaków do mieszkańców Tarnowa

Ze względu na duże zadymienie, strażacy zaapelowali do mieszkańców Tarnowa o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Dym jest widoczny i odczuwalny w całym mieście, m.in. ze względu na zawartą w zniczach parafinę.

„Służby zaapelowały do mieszkańców, aby zamknęli okna i do czasu zakończenia działań pozostali w domach”

– czytamy w komunikacie PSP.

Przyczyny pożaru w hurtowni zniczy

Po zakończeniu akcji gaśniczej teren zostanie przekazany policji, która ustali przyczyny pożaru. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.

Akcja dogaszania może potrwać do późnych godzin wieczornych.

