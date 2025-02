i Autor: Tarnowska Policja

Nieprzytomny kierowca trafił do szpitala

Groźny wypadek pod Tarnowem. Totalnie pijany 31-latek doprowadził do wywrócenia się quada

W Odporyszowie pod Tarnowem 31-letni kierowca stracił panowanie nad quadem i doprowadził do jego przewrócenia. Pojazdem poruszał się jeszcze jeden mężczyzna. Obaj byli pijani. O ile pasażerowi nie stało się nic poważnego, to kierowca trafił do szpitala będąc nieprzytomnym.