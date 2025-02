Szpital odesłał 16-letniego Maksa do domu? Zmarł po kilkunastu godzinach. Placówka odpowiada

W Tarnowie to jedna ze spraw wzbudzających największe emocje. Miasto od lat odczuwa negatywne skutki reformy administracyjnej z 1999 r., która odebrała Tarnowowi status stolicy województwa. Nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy dał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, goszczący w weekend w Sali Lustrzanej.

Podczas spotkania będącego elementem kampanii przed wyborami prezydenckimi, Hołownia obiecał, że jako prezydent "zainicjuje rozmowę na temat reformy systemu administracji". Za takim rozwiązaniem opowiada się nie tylko wielu mieszkańców Tarnowa, ale również innych miast zdegradowanych po wprowadzeniu reformy administracyjnej.

- Podział terytorialny, administracyjny, w ogóle struktura samorządu to nie jest Pismo Święte, to można zmieniać - mówił w Tarnowie Hołownia. Równocześnie kandydat zaznaczył, że zmiany administracyjne nie rozwiążą wszystkich problemów mniejszych ośrodków miejskich. - Cała ta deglomeracja władzy to też nie jest magiczne narzędzie - stwierdził marszałek Sejmu.

Hołownia postulował również sprawiedliwszy podział pieniędzy pomiędzy miasta. Skrytykował przy tym tzw. model polaryzacyjno-dyfuzyjny, nazywany również "metodą skapywania", zakładający nacisk na inwestycje w metropoliach, co z czasem ma się przełożyć na rozwój również mniejszych miast.

- Nie wierzę w teorie, że jak się dosypie Krakowowi, to na Tarnów też skapnie. To tak nie działa. Jak się dosypuje Warszawie, to jakoś nie zwiększa się bogactwo w Płocku. Nie musimy zabierać wielkim metropoliom, tylko tak dzielić pieniądze, żeby wystarczało dla wszystkich - mówił w Tarnowie Szymon Hołownia.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 16 województw, przed reformą było ich 49. Dodanie nowych województw wymagałoby zmian ustawowych, które mogą być przeprowadzone przez parlament i zwieńczone podpisem prezydenta.

