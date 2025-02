Obecnie Tarnów jest podzielony na 16 osiedli i taki stan rzeczy utrzymuje się od prawie 20 lat. Wygląda jednak na to, że wkrótce dojdzie do dużych zmian. Przewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Mękal zaproponowała, by zamiast 16 osiedli w Tarnowie funkcjonowało 6 dzielnic. Zgodnie z projektem zmian dzielnice mają nosić następujące nazwy:

Stare Miasto

Śródmieście

Mościce

Północ

Południe

Dzielnica Osiedlowa

Wprowadzenie proponowanych zmian wiązałoby się z ograniczeniem liczby radnych. Obecnie w Tarnowie jest 240 członków rad osiedlowych. Ta liczba zmniejszyłaby się do 90. Dzielnice dysponowałyby rocznymi budżetami od 400 tysięcy złotych do ok. 1,2 miliona złotych. Obecnie osiedla mają od ok. 80 do 750 tysięcy, co uniemożliwia realizację większych inwestycji.

W każdej dzielnicy planowane jest utworzenie biura pełniącego rolę dziennika podawczego Urzędu Miasta Tarnowa. W dni robocze w godz. 7.30-15.30 mieszkańcy mogliby tam składać pisma oraz odbierać dowody rejestracyjne samochodów i awizowane pisma urzędowe.

Konsultacje w sprawie nowego podziału administracyjnego miasta będą trwały od 21 lutego do 30 kwietnia 2025 r. Uwagi do zaproponowanych zmian można zgłaszać:

pocztą na adres: Rada Miejska w Tarnowie, ul. Legionów 14, 33 -100 Tarnów;

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

w trakcie spotkań organizowanych przez Komisję do spraw Osiedli Rady Miejskiej w Tarnowie.

