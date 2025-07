Zakłady Mechaniczne Tarnów w centrum afery. Obietnice pracy za łapówki?

Śledztwo, które prowadziła Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, dotyczyło okresu od maja do czerwca 2022 roku. Obecny szef klubu radnych PiS, a w przeszłości prezes Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. Henryk Łabędź (zgodził się na publikację personaliów) i były wiceprezes ZMT S.A. Robert P. zostali oskarżeni o to, że wspólnie obiecywali załatwienie pracy w Zakładach Mechanicznych Tarnów Michałowi K. w zamian za pomoc w zatrudnieniu innej osoby w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Według śledczych, oskarżeni mieli wywierać bezprawny wpływ na osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej powołanej przez marszałka województwa małopolskiego.

- Henryka Ł. i Roberta P. oskarżono o to, że w okresie od 6 maja 2022 roku do 2 czerwca 2022 roku w Tarnowie i Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu obiecywali udzielić korzyści majątkowej polegającej na przyjęciu do pracy w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie Michała K., w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy, polegającej na zatrudnieniu innej osoby w jednej z krakowskich instytucji samorządowych, to jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przez bezprawne wywarcie wpływu na osoby pełniące funkcje publiczne w tejże instytucji, wchodzące w skład powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego Komisji Rekrutacyjnej, prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.

Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Henryk Łabędź nie przyznaje się do winy i twierdzi, że sprawa ma podłoże polityczne. Trzecim z oskarżonych przez prokuraturę jest Janusz F.

Henryk Łabędź przegrał walkę o prezydenturę Tarnowa

Henryk Łabędź jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie wyborów samorządowych 2024 był kandydatem tej partii na prezydenta Tarnowa. W II turze otrzymał 43,85 proc. głosów i przegrał z Jakubem Kwaśnym (56,15 proc.). Został natomiast radnym, uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów (1932 głosy).