Mszana Dolna: Burza po słowach wójta o połączeniu miasta z gminą

W Mszanie Dolnej zawrzało po wypowiedzi wójta gminy Mirosława Cichorza, który podczas majowej sesji rady gminy wyraził poparcie dla ponownego połączenia miasta i gminy wiejskiej. Obecnie w powiecie limanowskim funkcjonują bowiem dwie niezależne od siebie jednostki samorządu terytorialnego: gmina wiejska Mszana Dolna i gmina miejska (czyli miasto) Mszana Dolna.

Słowa wójta Cichorza wywołały lawinę spekulacji i obaw wśród mieszkańców miasta, którzy zaczęli dopytywać radnych o szczegóły ewentualnych planów. W odpowiedzi na te niepokoje, przewodnicząca rady miejskiej Agnieszka Sasal skierowała do burmistrzyni Mszany Dolnej Agnieszki Orzeł interpelację, domagając się wyjaśnień w sprawie prowadzonych rozmów i planów związanych z połączeniem samorządów.

W interpelacji zaznaczono, że temat potencjalnego połączenia samorządów nie był wcześniej omawiany na żadnej komisji, co oznacza, że radni nie posiadają szczegółowych informacji na ten temat. Przewodnicząca Sasal wyraziła swoje osobiste przekonanie, podzielane przez wielu radnych i mieszkańców, że „biorąc pod uwagę wiele czynników, których nie sposób wymienić w krótkiej interpelacji, nie ma mowy o połączeniu miasta Mszana Dolna z gminą Mszana Dolna”.

Warto przypomnieć, że miasto i gmina wiejska Mszana Dolna w przeszłości były jednym organizmem administracyjnym. Podmioty zostały rozdzielone na początku lat 90. ubiegłego wieku. Ewentualna decyzja o ponownym połączeniu musiałaby zostać podjęta przez Radę Ministrów. W takim przypadku powstałaby gmina miejsko-wiejska Mszana Dolna, nie zaś jedno wielkie miasto Mszana Dolna.

Mszana Dolna to jedna z największych gmin w Małopolsce

Gmina wiejska Mszana Dolna to obecnie jedna z największych pod względem powierzchni gmin w Małopolsce. Jej terytorium to 170 km2, podczas gdy powierzchnia gminy miejskiej Mszana Dolna to około 27 km2. Z gminy Mszana Dolna, a konkretnie z miejscowości Kasina Wielka, pochodzi jedna z najlepszych sportsmenek w historii Polski Justyna Kowalczyk, specjalistka od biegów narciarskich.

