Horror w Nowym Sączu! Wśród płonących traw znaleźli ludzkie ciało

Tragiczny pożar w Nowym Sączu. Wśród płonących traw znaleźli zwłoki mężczyzny

We wtorek, 7 marca około godz. 20.10 strażacy zostali wezwani do pożaru traw na osiedlu Gorzków w Nowym Sączu. W trakcie walki z żywiołem dokonali makabrycznego odkrycia. Wśród płonących traw znaleźli ludzkie zwłoki. Jak przekazała nam kom. Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, denat to mężczyzna, jednak jego tożsamość jest dopiero w trakcie ustalania. Trwają czynności identyfikacyjne oraz wyjaśnianie okoliczności pożaru. Śledczy wstępnie wykluczyli jednak, by śmierć mężczyzny wynikała z działania innych osób.

Ciało na polecenie prokuratora zostało zabezpieczone i będzie poddane sekcji zwłok. Przeprowadzenie autopsji pozwoli na ustalenie, czy mężczyzna zginął w wyniku pożaru, czy też zmarł jeszcze przed zaprószeniem ognia. Zmarły mógł być osobą bezdomną, ponieważ w pobliżu miejsca, gdzie paliły się trawy znajduje się pustostan.

