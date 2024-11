Małopolska będzie mieć nowe uzdrowisko. 1 stycznia 2025 r. na mapach województwa pojawi się Szczawa, która swoją nazwę zawdzięcza pokładom wód leczniczych. To właśnie chęć uzyskania statusu uzdrowiska stała za pomysłem wyodrębnienia Szczawy z gminy Kamienica. Wdrażane są kolejne procedury mające umożliwić stworzenie nowej gminy w planowanym terminie. Administracji rządowej pomoże w tym gmina Ropa, która wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z wojewodą w zakresie udzielenia wsparcia pełnomocnikowi do spraw utworzenia gminy Szczawa w przygotowaniu organizacyjnym i prawnym nowoutworzonej gminy do wykonywania zadań publicznych.

Samorząd znajdujący się na terenie powiatu gorlickiego niejako "wyręczy" gminę Kamienica, która nie chciała pomagać w procedurach administracyjnych związanych z powstaniem gminy Szczawa.

Z informacji przedstawionej przez wójta gminy Ropa Karola Górskiego wynika, że w nowoutworzonej gminie Szczawa będzie pracować 13 pracowników. Ta liczba uwzględnia również wójta. Mowa jednak o początkowej fazie funkcjonowania samorządu, później można się spodziewać poszerzenia personelu. Pracownicy muszą zostać wyposażeni w niezbędny im sprzęt biurowy. Zamówieniami publicznymi obejmującymi te zakupy zajmie się gmina Ropa. Nie będzie jednak za nie płacić własnymi pieniędzmi.

Powstanie nowej gminy zostanie sfinansowane przez administrację rządową, która przekaże gminie Ropa dotację celową. Ile będzie kosztowało stworzenie nowej gminy w Małopolsce? Podczas nadzwyczajnej sesji rady gminy Ropa sekretarz tej gminy Janusz Konior stwierdził, że pierwotny wniosek opiewał na sumę ok. 600 tysięcy złotych, jednak ta suma okazała się niewystarczająca i zwiększono ją do ok. 900 tysięcy złotych.

- To oczywiście obejmuje całość różnych rzeczy. Tak naprawdę, jaka ostatecznie będzie kwota, to okaże się dopiero po podjęciu stosownych decyzji przez właściwe ministerstwo. Mamy też deklarację ze strony administracji rządowej, że w zależności jaka wysokość tego dofinansowania będzie, to zakres tego wsparcia czy zakupów, będzie musiała być adekwatna do tych wartości finansowych - powiedział sekretarz gminy Ropa.

Pomoc gminy Ropa dla nowoutworzonej gminy Szczawa będzie obejmować:

przygotowanie projektu uchwały budżetowej nowoutworzonej gminy w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych; dokonanie niezbędnych zakupów sprzętu i wyposażenia dla nowoutworzonej gminy; opracowanie projektów dokumentów niezbędnych do funkcjonowania nowoutworzonej gminy, w tym projektów statutu gminy, regulaminu urzędu gminy, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania; opracowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych aktów wykonawczych niezbędnych do funkcjonowania nowoutworzonej gminy; podjęcie działań w celu zabezpieczenia pracowników nowoutworzonej gminy oraz opracowania projektów niezbędnych regulacji prawnych w celu przeprowadzenia naborów na stanowiska urzędnicze w nowoutworzonej gminie; działania w zakresie inwentaryzacji i przejęcia przez nowoutworzoną gminę mienia oraz dokumentów obejmujących zakresempodmiotowym lub przedmiotowym nowoutworzoną gminę, w tym w szczególności akt zakończonych i prowadzonych postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych, ugód; inwentaryzację umów dotyczących realizowanych zobowiązań, których stroną będzie nowoutworzona gmina.

Nowa gmina w Małopolsce obejmie obszar ponad 4238 ha, zamieszkiwany przez 1830 mieszkańców. Rządowym pełnomocnikiem ds. utworzenia gminy został Janusz Marek Opyd. Szczawa miała otrzymać status odrębnej jednostki samorządu terytorialnego już w 2016 r., jednak decyzję w tej sprawie wycofał ówczesny rząd kierowany przez Beatę Szydło.

