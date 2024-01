Najdłuższy most w Małopolsce otwarty dla ruchu. Ma ponad 800 metrów długości

Krzysztof Rodak pierwszym kandydatem na prezydenta Tarnowa. Kim jest?

Wyścig o prezydenturę Tarnowa nabiera rozpędu. Jeszcze w zeszłym roku obecny włodarz miasta - Roman Ciepiela ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję, co uruchomiło lawinę spekulacji na temat jego następcy. Pierwszy z kandydatów oficjalnie ogłosił już swój start w wyborach. Prezydentem Tarnowa zamierza zostać Krzysztof Rodak, długoletni prezes MPEC Tarnów, a wcześniej samorządowiec. Na początku lat 90. ubiegłego wieku był on wiceprezydentem Tarnowa.

Krzysztof Rodak deklaruje się jako kandydat bezpartyjny i niezależny. Jego kandydaturę wspiera think tank Inicjatywa Tarnowska.

- Wiele jest do zrobienia. Trzeba zrównoważyć finanse naszego miasta, skończyć ze spiralą zadłużania w nieskończoność, to są ogromne wyzwania. Tarnowianie mają oczekiwania, że miasto będzie się rozwijać, że będziemy przeciwdziałać wyludnieniu, budować ofertę dla mieszkańców, dlatego tak ważna jest współpraca – z politykami różnych opcji, samorządem powiatowym, wojewódzkim. Trzeba przywrócić porozumienia międzygminne, na przykład w dziedzinie transportu zbiorowego, co sprzyja integracji - powiedział Radiu ESKA Krzysztof Rodak.

Kiedy wybory samorządowe 2024?

Termin wyborów samorządowych jest wyznaczany w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, który wcześniej zasięga opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory muszą się odbyć w dniu wolnym od pracy, nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem trwającej kadencji samorządów. Premier Donald Tusk zdradził, że pierwsza tura tegorocznych wyborów samorządowych prawdopodobnie odbędzie się 7 kwietnia.

Sonda Weźmiesz udział w wyborach samorządowych 2024? Oczywiście! Raczej nie Jeszcze nie wiem