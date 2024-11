Karambol w Tarnowie. Kierowca za długo świętował odzyskanie prawa jazdy?

Karambol w Tarnowie. Cztery osoby w szpitalu

Rano w czwartek, 21 listopada w Tarnowie doszło do groźnego wypadku. Wszystko zaczęło się od pijanego - jak się później okazało - kierowcy, który zjechał na sąsiedni pas ruchu i uderzył w bok dwóch samochodów: volkswagena i fiata oraz zderzył się czołowo z seatem. Dodatkowo jadący w ciągu pojazdów kierowca skody najechał na tył seata. Poszkodowane zostały cztery osoby. Trafiły one do szpitala, na szczęście ich życiu nic nie zagraża.

Sprawcą karambolu był 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. W organizmie miał ponad 3 promile alkoholu.

Za długo świętował odzyskanie prawa jazdy?

Zatrzymany mężczyzna to recydywista. W przeszłości stracił on już prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Uprawnienia odzyskał jednak kilka tygodni temu, po zaliczeniu egzaminu. Być może w jego przypadku świętowania sukcesu mocno się przeciągnęło?

- Postępowanie w sprawie spowodowania wypadku drogowego oraz jazdy w stanie nietrzeźwości przeprowadzą policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Za spowodowanie wypadku i jazdy po alkoholu, mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna - wyjaśnia policja.

