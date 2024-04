Kasztanowce zakwitły w połowie kwietnia. Wytrzymają do matur?

Kwitnące kasztanowce to symbol wiosny i zbliżających się matur. Tymczasem w tym roku w Małopolsce drzewa zakwitły na długo przez rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Pierwsze kwiaty na kasztanowcach pojawiły się już w połowie kwietnia, choć matury rozpoczynają się dopiero 7 maja, gdy uczniowie przystąpią do pisemnego testu z języka polskiego. Dorodne kasztanowce znajdujące się w Parku Strzeleckim w Tarnowie są już obsypane pięknymi, białymi kwiatami. Przekonacie się o tym oglądając zdjęcia z naszej galerii, która znajduje się poniżej.

Typową porą na zakwitanie kasztanowców w Polsce jest początek maja. W tym samym czasie zwyczajowo odbywają się też matury, dlatego przyrodnicze zjawisko jest tak mocno kojarzone z egzaminami dojrzałości. Kasztanowce kwitną przez 2-3 tygodnie. Jest więc szansa, że białe kwiaty będą towarzyszyć maturzystom przynajmniej w początkowej fazie egzaminów. Oczywiście najwięcej w tej kwestii zależy od pogody. Poniżej dalsza część artykułu.

Pogodowe szaleństwo. Rekordy ciepła w Małopolsce

Powód szybszego niż zwykle zakwitania kasztanowców jest oczywisty. W tym roku wiosna dotarła do Małopolski wyjątkowo szybko. W Wielką Sobotę w Tarnowie padł nawet historyczny rekord ciepła dla tego miesiąca w Polsce. Termometry wskazały wówczas aż 26,4 st. Celsjusza. Równie "upalny" był początek kwietnia. Niestety w najbliższych dniach nie możemy nawet marzyć, że słupki rtęci w termometrach zbliżą się do dwudziestej kreski. Co więcej, w nocy mogą się nawet pojawić przygruntowe przymrozki.