Pogoda na majówkę w Zakopanem. Bez kurtki i parasola nawet nie wychodź z domu

Majówka 2024. Pogoda w Zakopanem nie rozpieści turystów. Prognoza długoterminowa

W tym roku wiosna do Małopolski dotarła wyjątkowo szybko. Pod koniec marca temperatury przekraczały nawet 25 stopni. Niestety ostatnie dni to powrót chłodu i deszczu. Wygląda na to, że niekorzystna aura szybko nie odpuści. W trakcie majówki w Zakopanem ma być pochmurno, deszczowo i zimno. Synoptycy serwisu Accu Weather prognozują, że pomiędzy 1 a 3 maja termometry wskażą 10-13 stopni. Opady są przewidywane w każdym z tych dni. Szczególnie deszczowy ma być 2 maja, gdy w Zakopanem spadnie aż ok. 25 mm deszczu.

Pogoda poprawi się 4 maja. Tego dnia opady deszczu ustaną, lecz nadal będzie chłodno, bo termometry pokażą tylko 10 stopni. Na niebie pojawią się natomiast przejaśnienia.

Identyczna temperatura utrzyma się w Zakopanem w ostatnim dniu majówki, czyli 5 maja. Tego dnia znowu będzie jednak pochmurno, a prognozy wskazują na przelotne opady deszczu. W tym roku turyści, którzy zdecydują się spędzić majówkę w Zakopanem powinni więc koniecznie zabrać ze sobą kurtki, parasole i nieprzemakalną odzież. Planując wyprawy w góry trzeba liczyć na okienko pogodowe. Prawdopodobnie większe oblężenie niż szlaki turystyczne będą przeżywać lokale gastronomiczne na Krupówkach.

