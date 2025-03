Sezon flisackich spływów Dunajcem tradycyjnie rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 31 października. Już w piątek, 28 marca odbędzie się spływ kontrolny. Flisacy, jak co roku, przygotowują tratwy i przystanie, ale tym razem niepokój budzi niski poziom wody w rzece.

- Obecnie sprawdzamy łodzie oraz naprawiamy i budujemy nowe jednostki. Robimy też drobne remonty na przystaniach. Niepokojący jest też niedostateczny opad śniegu w Tatrach, który zawsze był zasobem wody, bo jak jest dużo śniegu na szczytach, to wytapia się on nawet do lipca, zasilając Dunajec. Myślę, że mimo wszystko damy radę, bo dzięki zaporze wodnej w Niedzicy woda na spływy jest regulowana. Dla normalnej spławności rzeki potrzeba 14 metrów sześciennych wody wypuszczanej z zapory dolnej w Sromowcach, aby zapewnić spływ. Taka ilość wody pozwala na bezpieczne i bezkolizyjne pływanie flisackimi tratwami - mówi w rozmowie z PAP Jerzy Regiec, prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Ceny biletów w górę

W tym sezonie turyści muszą się liczyć z podwyżkami. PAP podaje, że bilet normalny będzie droższy o 6 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spływ do Szczawnicy od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 października kosztować będzie 97 zł plus 8 zł za bilet wstępu do Pienińskiego Parku Narodowego (PPN). W szczycie sezonu i długie weekendy cena wzrośnie do 103 zł plus 8 zł za bilet do PPN. Bilet ulgowy to koszt 70 zł (plus 4 zł za bilet do PPN) poza sezonem i 74 zł (plus 4 zł) w szczycie sezonu. Grupy zorganizowane, w tym szkolne, zapłacą 950 zł (uczniowie liceum do 18 lat) lub 1000 zł za spływ 12-osobową tratwą.

W sezonie dostępnych będzie około 250 zestawów łodzi. Tratwy będą kursować codziennie od 1 kwietnia do 31 października, z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych i Bożego Ciała. Trasa spływu rozpoczyna się w Sromowcach Wyżnych - Kątach lub w Sromowcach Niżnych, a kończy w Szczawnicy (2 godziny 15 minut) lub Krościenku (2 godziny 45 minut).

