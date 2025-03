Senior ledwo przeżył brutalny atak 32-latka. Uratowała go kobieta. "Sąsiad chciał mnie udusić"

Władze podhalańskich gmin Kościelisko i Poronin podjęły zdecydowane kroki w celu uregulowania ruchu pojazdów terenowych. Radni uchwalili dziś (27 marca 2025 r.) przepisy ograniczające rekreacyjne korzystanie z quadów, skuterów śnieżnych i samochodów terenowych. Ma to na celu ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie bezpieczeństwa oraz zagwarantowanie spokoju mieszkańcom i turystom.

Nowe regulacje w Kościelisku i Poroninie. Koniec z samowolą na quadach?

Uchwały, które zostały przyjęte, są odpowiedzią na rosnące niezadowolenie społeczne i interwencje związane z niszczeniem pól, łąk i lasów. Mieszkańcy od dawna skarżyli się na hałas i dewastację środowiska, powodowane przez nieodpowiedzialnych użytkowników pojazdów terenowych.

Nowe przepisy w gminie Kościelisko precyzują następujące ograniczenia:

Zakaz poruszania się pojazdami w odległości mniejszej niż 500 metrów od budynków mieszkalnych. Obowiązuje cisza nocna dla quadów i skuterów w godzinach od 19:00 do 9:00. Ograniczenie prędkości do 20 km/h. Zakaz jazdy po ścieżkach rowerowych, polach, łąkach i pastwiskach bez zgody właściciela terenu. Zakaz poruszania się po prywatnych drogach gruntowych bez zgody zarządcy. Ograniczenia w poruszaniu się w grupach (maksymalnie):

5 pojazdów dla quadów i buggy,

3 skutery śnieżne,

2 samochody terenowe.

- Ta uchwała to odpowiedź na liczne skargi mieszkańców oraz potrzeba ochrony naszych cennych terenów. Chcemy zapewnić spokój, bezpieczeństwo i dbać o przyrodę. Pojazdy terenowe i skutery śnieżne często niszczą naturalne środowisko i są źródłem hałasu, dlatego podjęliśmy zdecydowane kroki - argumentuje wójt gminy Kościelisko Roman Krupa.

Z kolei gmina Poronin wprowadziła jeszcze bardziej restrykcyjne regulacje, które obejmują również motocykle crossowe, trialowe i enduro. Co dokładnie się zmieni?

Dopuszczono korzystanie z pojazdów terenowych jedynie w formie przejazdów indywidualnych przez właścicieli lub współwłaścicieli. Jazda w większej liczbie pojazdów jest dozwolona tylko na specjalnie wyznaczonych i oznakowanych terenach, oddalonych o co najmniej 300 m od budynków mieszkalnych. Zabroniono poruszania się pojazdami terenowymi po lasach, polach, łąkach, pastwiskach oraz po prywatnych drogach gruntowych bez zgody właściciela lub zarządcy.

Decydują samorządy. Lokalne inicjatywy są reakcją na brak krajowych regulacji

Władze gminy Poronin zwracają uwagę na problem braku ogólnokrajowych regulacji prawnych dotyczących korzystania z pojazdów terenowych. Taka sytuacja zmusza lokalne społeczności do podejmowania własnych działań.

Urzędnicy przyznają, że skrajne przypadki prowadziły do niebezpiecznych sytuacji i konfliktów. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do zastawiania pułapek na kierowców quadów i motocykli i do konfliktów między mieszkańcami a użytkownikami pojazdów.

Policja alarmuje, że w ostatnich latach na Podhalu doszło do wielu wypadków z udziałem quadów i motocykli crossowych, w tym kilku tragicznych. Władze dostrzegają, że wyznaczenie specjalnych tras może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków i ograniczenia konfliktów społecznych.

Ograniczenia dla quadów i skuterów śnieżnych na Podhalu. Co grozi kierowcom za łamanie przepisów

Za naruszenie uchwalonych przepisów grożą surowe kary finansowe, określone w Kodeksie wykroczeń. W przypadku niszczenia mienia, jeśli wartość szkody nie przekroczy 800 zł, sprawca może zostać ukarany:

grzywną do 5 tys. zł,

karą ograniczenia wolności,

aresztem do 30 dni.

A jeżeli wartość szkody przekroczy 800 zł, czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że już wkrótce miłośnicy mocnych wrażeń na czterech kołach będą musieli dostosować się do nowych zasad, jeśli chcą uniknąć konsekwencji prawnych swoich działań.

