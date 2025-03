i Autor: ASP Group

W obronie krajobrazu

Apel samorządowców: STOP dla quadów i skuterów śnieżnych na Podhalu!

To, co dla jednych jest ekscytującą rozrywką, innych przyprawia o ból głowy - nazywają to plagą, którą trzeba okiełznać. Chodzi o coraz popularniejsze wyprawy quadami i skuterami śnieżnymi. Zdaniem samorządowców z Podhala, ta moda prowadzi do degradacji środowiska, naruszenia własności prywatnej i eskalacji konfliktów społecznych.

Samorządowcy z tatrzańskich gmin napisali w tej sprawie m.in. do ministrów spraw wewnętrznych i administracji, rolnictwa, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz do posłów z Małopolski. Alarmują w liście, że rozległe podtatrzańskie tereny są wykorzystywane przez firmy organizujące komercyjne wycieczki pojazdami terenowymi. Te przejazdy powodują dewastacje pól i lasów, hałas, zanieczyszczenie powietrza i niszczenie dróg oraz siedlisk zwierząt. - Przedstawiamy wspólne stanowisko samorządowców z powiatu tatrzańskiego z wnioskiem o zmianę przepisów. Proponujemy m.in. wprowadzenie obowiązku rejestracji dla pojazdów terenowych, w tym quadów i skuterów. Apelujemy także o zwiększenie uprawnień dla straży gminnych, tak aby mogli skutecznie kontrolować właścicieli takich pojazdów - mówi w rozmowie z PAP koordynujący działania samorządowców wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Przepisy prawa w tyle za rozwojem rynku quadów i skuterów. Potrzebne pilne zmiany Regulacje prawne nie nadążają za bujnie, a nawet chaotycznie rozwijającym się rynkiem usług motoryzacyjno-turystycznych - uważają samorządowcy z Podhala. Zwracają uwagę, że brak odpowiednich przepisów uniemożliwia skuteczną interwencję straży gminnych i policji. Stąd pomysł obowiązkowej rejestracji wszystkich pojazdów terenowych, objęcie ich przepisami ruchu drogowego i wprowadzenie mechanizmów ochrony terenów prywatnych oraz obszarów chronionych. - W aktualnym stanie prawnym trudno jest nawet ustalić sprawcę ewidentnych i udokumentowanych naruszeń prawa i szkód w mieniu. (...) Opisany sposób korzystania ze środowiska nie jest ujęty żadnymi regułami, a ze względu na charakter i obszar wykonywania tej działalności, ewidentnie wymyka się przepisom prawa. Podobnie jak gminy, bezsilne są także inne organy i instytucje - zwraca uwagę wójt Kościeliska. Część powiatu - na co zwracają w liście jego autorzy - położona jest w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, część objęta jest obszarową formą ochrony krajobrazowej, a część terenów otwartych Zakopanego jak Bachledzki Wierch, Antałówka czy Gubałówka, nie są objęte żadną formą ochrony przyrody. - Ze względu na eskalację konfliktu własnościowego i faktyczny problem środowiskowy zwracamy się z prośbą o zdecydowane, mocne wsparcie i uruchomienie skutecznych procedur, które doprowadzą do prawnego uregulowania prowadzenia działalności polegającej na poruszaniu się wszelkich pojazdów off road w terenach niezabudowanych, terenach otwartych, terenach cennych przyrodniczo i krajobrazowo - piszą podhalańscy samorządowcy. 7 zdjęć Apel samorządowców to również pokłosie głośnego incydentu ze stycznia, kiedy to uzbrojony w nóż właściciel wypożyczalni pojazdów terenowych zaatakował jednego z właścicieli niszczonych gruntów na granicy Poronina i Zakopanego. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Po incydencie w wypożyczalni pojazdów terenowych ruszyły wzmożone policyjne kontrole osób jeżdżących na quadach i skuterach śnieżnych na Podhalu. W działaniach biorą też udział strażnicy gminni wyposażeni m.in. w drony.