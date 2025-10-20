Przystanek autobusowy Matki Bożej Fatimskiej-Curie w Tarnowie zyskał sławę dzięki absurdalnemu połączeniu nazwy, stając się obiektem żartów i memów.

Zapadła decyzja o zmianie nazwy przystanku autobusowego w Tarnowie, który przez lata była obiektem kpin. Prezydent Jakub Kwaśny uznał, że miasto nie może być dłużej kojarzone z tak niefortunnym zlepkiem słów. Nowa nazwa ma się odnosić do pobliskiego zespołu przychodni medycznych.

– Śmiali się z nas trochę w Polsce przez ten zlepek dwóch nazw. Myślę, że sprawdzi się kompromisowa nazwa "ZPS". Przyzwyczajajmy się do tego, że tam jest nasz Zespół Przychodni Specjalistycznych – powiedział Radiu Kraków prezydent Jakub Kwaśny.

Tym samym słynny przystanek Matki Bożej Fatimskiej-Curie zostanie przemianowany na Matki Bożej Fatimskiej-ZPS. To rozwiązanie ma być zarówno logiczne dla pasażerów, jak i neutralne, nie budząc już szyderczych komentarzy dotyczących mieszania religii ze światem nauki.

Skąd wzięła się absurdalna nazwa przystanku? Drogowcy tłumaczyli się przepisami prawa

Choć nazwa przystanku brzmiała jak żart, jej powstanie miało całkiem poważne uzasadnienie w przepisach. Kilka lat temu tarnowscy drogowcy tłumaczyli, że takie nazewnictwo jest wynikiem obowiązującego prawa. Zgodnie z nim, jeśli przy jednej ulicy znajduje się kilka przystanków, do ich nazwy podstawowej należy dodać nazwę ulicy poprzecznej. W tym konkretnym przypadku przystanek zlokalizowany jest przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej, która krzyżuje się z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie.

Zbitka Matki Bożej Fatimskiej-Curie powstała natomiast z powodu naturalnych ograniczeń tablic informacyjnych, które nie pomieściłyby pełnego, podwójnego nazwiska polskiej noblistki.

