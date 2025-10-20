Spryciarz roku wpadł podczas kontroli. Niesamowite, jak oszukiwał drogówkę

To miała być rutynowa interwencja dotycząca nieprawidłowego parkowania w centrum Bochni. Nikt nie spodziewał się, że zakończy się ona tak zaskakującym odkryciem. Funkcjonariusze bocheńskiej policji w jednym z kontrolowanych pojazdów natrafili na specjalny mechanizm, który pozwalał na błyskawiczną zmianę tablic rejestracyjnych. Pomysłowy 25-letni właściciel samochodu wpadł na gorącym uczynku.

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • Bocheńscy policjanci podczas interwencji dotyczącej nieprawidłowego parkowania odkryli samochód z podrobionymi tablicami rejestracyjnymi i mechanizmem do ich zmiany.
  • Właściciel samochodu, 25-letni mężczyzna, został wylegitymowany, a policja zabezpieczyła fałszywe tablice i mechanizm.
  • Za używanie pojazdu z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zaczęło się od złego parkowania. Rutynowa interwencja w Bochni zakończyła się zaskakującym odkryciem

Do zdarzenia doszło w samym sercu Bochni. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego miejscowej komendy powiatowej patrolowali rejon rynku. Ich uwagę przykuł szereg nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, co skłoniło ich do podjęcia interwencji. Jak nakazuje procedura, funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzanie pojazdów w policyjnych systemach informatycznych.

W trakcie tych rutynowych czynności jeden z samochodów wzbudził szczególne podejrzenia mundurowych. Okazało się, że numery rejestracyjne widoczne na pojeździe nie pasowały do numeru VIN przypisanego do tego konkretnego auta w bazie danych. To był sygnał, że coś jest nie w porządku i policjanci postanowili przyjrzeć się sprawie bliżej. Nie sądzili jednak, jak bardzo pomysłowy okazał się kierowca.

Tak 25-latek ukrywał prawdziwe tablice rejestracyjne

Dalsze czynności na miejscu przyniosły zupełnie nieoczekiwane rezultaty. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Bochni, w trakcie szczegółowych oględzin okazało się, że tablice rejestracyjne w kontrolowanym samochodzie są umieszczone na ruchomym mechanizmie. Z zewnątrz widoczne były tablice podrobione, które na pierwszy rzut oka przypominały te oryginalne. Prawdziwe, legalne numery przypisane do pojazdu były natomiast sprytnie schowane z tyłu obrotowej konstrukcji. Urządzenie pozwalało na błyskawiczną podmianę tablic, co mogło służyć do unikania opłat czy odpowiedzialności za wykroczenia drogowe.

Policjanci natychmiast wylegitymowali właściciela pojazdu. Okazał się nim 25-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno fałszywe tablice rejestracyjne, jak i sam mechanizm służący do ich zmiany. Zgromadzony materiał dowodowy będzie kluczowy w dalszym postępowaniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być zarejestrowany i posiadać przypisane do niego, oryginalne tablice. Za posługiwanie się podrobionymi lub przerobionymi „blachami” grozi surowa kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. Sprawa 25-latka z Bochni znajdzie swój finał w sądzie.

