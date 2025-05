Ksiądz wskazał wiernym na kogo mają głosować. Straszył ich sądem Bożym

Poseł Ryszard W. stanie przed sądem. Przyznał się do znieważenia policjantów

Polityka na ambonie. Ksiądz powiedział wiernym, na kogo mają głosować w wyborach prezydenckich

W Polsce trwa polityczna gorączka związana z wyborami prezydenckimi. Kolejne debaty, wiece, spotkania i obietnice rozgrzewają emocje wyborców. W Małopolsce polityka wkroczyła też na kościelną ambonę. Parafianie ze Szczawy (powiat limanowski), podczas niedzielnej mszy świętej dowiedzieli się... na kogo mają głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich.

W powtórnym głosowaniu wyborcy mają do wyboru już tylko dwa nazwiska: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Duchowny jednoznacznie wskazał na Nawrockiego. Podczas ogłoszeń parafialnych uczestnicy nabożeństwa dowiedzieli się, że chrześcijanie nie mogą popierać Trzaskowskiego, bo ten "sprzeciwia się prawu Bożemu". Co więcej, ksiądz postraszył osoby o odmiennych poglądach politycznych sądem Bożym oraz pouczył tych, którzy w ogóle nie wybierają się na drugą turę wyborów prezydenckich.

- W następną niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Chrześcijanin może z czystym sumieniem głosować tylko na kandydata, który nie deklaruje sprzeciwu wobec prawa Bożego. Na podstawie osobistych deklaracji obu kandydatów, jedynym, który spełnia to kryterium jest Karol Nawrocki. Drugi kandydat Rafał Trzaskowski w swoich deklaracjach zdecydowanie sprzeciwia się prawu Bożemu zawartemu w Dekalogu i Objawieniu Bożym m.in. poprzez jawne wspieranie aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych oraz związków homoseksualnych. Pójdźmy do wyborów! Spełnijmy nasz obowiązek chrześcijański i patriotyczny! Niepójście na wybory jest też wyborem. Pamiętajmy, że w tę ważną dziejową chwilę ważą się losy naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce! Za to czy? i jak? zagłosujemy przyjdzie nam zdać sprawę przed Bogiem w godzinę sądu - brzmi jeden z punktów ogłoszeń parafialnych.

Jak mieszkańcy Szczawy głosowali w I turze wyborów prezydenckich?

Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich wśród mieszkańców Szczawy zdecydowanie największym poparciem cieszył się Karol Nawrocki. Dostał on 53,95 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęli: Sławomir Mentzen (18,68 proc.), Rafał Trzaskowski (13,09 proc.), Grzegorz Braun (6,99 proc.), Szymon Hołownia i Adrian Zandberg (2,10 proc.), a pozostali kandydaci uzyskali poparcie mniejsze niż 1 proc.

Przypomnijmy, że druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca.