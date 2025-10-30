Prokuratura Europejska zawiesiła prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i jego zastępcę Artura Bochenka. Usłyszeli oni zarzuty nadużycia uprawnień przy przetargu na szkolenia finansowane z funduszy unijnych.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar zdecydował, że obowiązki prezydenta miasta tymczasowo przejmie jego druga zastępczyni, Bożena Borkowska. Ma to zapewnić ciągłość pracy urzędu.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości, które mogły doprowadzić do szkody w wysokości ponad 600 tys. euro. Według śledczych, urzędnicy mieli ujawnić istotne informacje jednemu z oferentów w przetargu na organizację kursów.

Zarzuty dla prezydenta Nowego Sącza. Ludomir Handzel zawieszony

Po tym, jak we wtorek Prokuratura Europejska podjęła decyzję o natychmiastowym zawieszeniu w czynnościach służbowych prezydenta Ludomira Handzla oraz jego zastępcy Artura Bochenka, w mieście zapanowała niepewność. W środę do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek od przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, Krzysztofa Głuca, o uruchomienie procedur wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Wojewoda spotkał się z drugą wiceprezydent, Bożeną Borkowską, aby omówić sytuację. Po spotkaniu zapewnił, że urząd pracuje bez zakłóceń. W czwartek ogłosił swoją decyzję. – Zdecydowałem, że wskażę panią wiceprezydent jako osobę, która czasowo przejmie wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta – przekazał Klęczar w oficjalnym komunikacie. Dodał, że po skompletowaniu dokumentów wniosek o formalne wyznaczenie Bożeny Borkowskiej zostanie niezwłocznie skierowany do MSWiA. To ona będzie pełniła obowiązki prezydenta do czasu wyjaśnienia sprawy.

Poważne zarzuty Prokuratury Europejskiej. Chodzi o przetarg i setki tysięcy euro

Decyzja o zawieszeniu prezydenta Nowego Sącza to kulminacja działań śledczych, które nabrały tempa w ubiegłym tygodniu. Wówczas agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Ludomira Handzla i Artura Bochenka. Prokuratura Europejska, która prowadzi śledztwo, przedstawiła im zarzuty i wnioskowała o tymczasowy areszt. Sąd nie przychylił się jednak do tego wniosku, na co prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia. Oprócz prezydenta i jego zastępcy, w sprawie zatrzymano jeszcze cztery inne osoby, w tym jednego z urzędników.

Śledztwo dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu”. Według ustaleń śledczych, w 2024 roku urzędnicy mieli ujawnić istotne informacje jednemu z oferentów, co mogło dać mu nieuczciwą przewagę. Działanie to, zdaniem Prokuratury Europejskiej, mogło doprowadzić do wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro, czyli blisko 2,6 miliona złotych. To właśnie te zarzuty stały się podstawą do zawieszenia prezydenta w pełnieniu obowiązków, aby zapewnić prawidłowy tok postępowania.