Chwile grozy w szpitalu. Pacjent zaatakował lekarkę! Co się stało?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-10-29 21:08

W Zakopanem doszło do bulwersującego incydentu. Na terenie tutejszego szpitala pacjent zaatakował lekarkę w jednej z przychodni. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Co skłoniło pacjenta do tak agresywnego zachowania?

Pacjent zaatakował lekarkę

i

Autor: KPP Zakopane/ Materiały prasowe
Agresywny pacjent zaatakował lekarkę w Zakopanem

Jak informuje zakopiańska policja, do zdarzenia doszło we wtorek, 28 października tuż po godzinie 9:00. Ze zgłoszenia wynikało, że około 50-letni mężczyzna wtargnął do gabinetu lekarskiego i wszczął awanturę. Niewykluczone, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki. Po incydencie mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja zatrzymała agresora. Grozi mu więzienie?

Zaniepokojona sytuacją lekarka wezwała policję. Funkcjonariusze odnaleźli pacjenta w jego domu. Został zatrzymany. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że nikt inny w zdarzeniu nie ucierpiał.

Policja nie udziela szczegółowych informacji. Trwa ustalanie okoliczności niebezpiecznego zdarzenia w szpitalu. Agresywnemu pacjentowi grożą teraz poważne konsekwencje prawne. Obecnie trwają czynności procesowe po których zapadnie decyzja czy mężczyzna usłyszy zarzuty, a jeżeli tak to jakie. 

Zakopane z czasów PRL-u. Jak żyło się w jedynym "wolnym mieście" w Polsce?
SZPITAL
ATAK
POLICJA ZAKOPANE