Łabędź uwięziony na środku stawu w Parku Piaskówka. Przymarzł do tafli lodu

Miniony rok mógł się zakończyć tragicznie dla łabędzia mieszkającego w Parku Piaskówka. W sylwestra straż miejsca została powiadomiona, że ptak utknął w pułapce na środku stawu, gdyż przymarzł do tafli lodu. Pozostało mu tylko czekać na odwilż i stopnienie lodu. Na szczęście wcześniej pomocną dłoń wyciągnęli ludzie. Łabędzia uwolnili strażnicy miejscy. Przy okazji mundurowi apelują, by w czasie zimy nie zapominać o zwierzętach, dla których jest to wyjątkowo trudny okres w roku.

- Szanowni Państwo, nie pozostańmy obojętni na los zwierząt, które potrzebują pomocy, zwłaszcza w okresie zimy i występowania niskich temperatur. Informujmy służby - przypominają strażnicy miejscy z Tarnowa.

