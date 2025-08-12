Lekarz uderzony w twarz przez kuracjusza. Bulwersujący incydent w sanatorium

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-12 12:28

Do bulwersującego incydentu doszło w jednym z sanatoriów w Krynicy-Zdroju. Pijany i agresywny kuracjusz uderzył w twarz lekarza, który zwrócił mu uwagę na niewłaściwe zachowanie. Krewki 58-latek trafił do policyjnego aresztu w Nowym Sączu. Dalsze czynności z agresorem będą prowadzone po jego wytrzeźwieniu.

Lekarz uderzony w twarz przez kuracjusza. Bulwersujący incydent w sanatorium

i

Autor: orzalaga/cc0/pixabay
  • W poniedziałek, 11 sierpnia około godziny 14:00 w jednym z sanatoriów w Krynicy-Zdroju, nietrzeźwy 58-letni kuracjusz zakłócał spokój krzykami.
  • Mężczyzna uderzył lekarza dyżurnego w twarz, gdy ten próbował go uspokoić.
  • Policja zatrzymała agresora i przewiozła go do aresztu w Nowym Sączu, a poszkodowany lekarz trafił do szpitala w Krynicy-Zdroju.

Lekarz uderzony przez kuracjusza, bo zwrócił mu uwagę

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 11 sierpnia, około godziny 14. Jak podaje Radio ESKA, nietrzeźwy mężczyzna biegał po obiekcie i głośno krzyczał, zakłócając spokój pozostałym kuracjuszom. Sytuacja eskalowała, gdy lekarz dyżurujący w sanatorium próbował uspokoić agresywnego pacjenta. W odpowiedzi na jego słowa, kuracjusz uderzył medyka w twarz. Natychmiast po incydencie wezwano policję, która szybko pojawiła się na miejscu zdarzenia. Mundurowi zatrzymali 58-latka i przewieźli go do policyjnego aresztu w Komendzie Policji w Nowym Sączu.

Poszkodowany lekarz został niezwłocznie przetransportowany do szpitala w Krynicy-Zdroju, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Tymczasem agresywny kuracjusz trafił do policyjnego aresztu. Dopiero po wytrzeźwieniu mężczyzny zostaną z nim przeprowadzone dalsze czynności.

Polecany artykuł:

Magazyn i składowisko opon stanęły w ogniu. Słup dymu był widoczny z daleka

- Lekarz został przewieziony do szpitala w Krynicy-Zdrój. Natomiast nietrzeźwy kuracjusz został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu w Komendzie Policji w Nowym Sączu. Po wytrzeźwieniu będą wykonywane z nim dalsze czynności w tej sprawie. Dokładne okoliczności i przebieg całego zdarzenia są obecnie ustalane, trwają czynności procesowe. Między innymi przesłuchiwani są świadkowie. Po ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia i uzyskaniu opinii biegłego dotyczącej obrażeń pokrzywdzonego będą podejmowane dalsze decyzje w zakresie kwalifikacji prawnej czynu – powiedziała Radiu ESKA Justyna Basiaga, rzeczniczka prasowa Komendy Policji w Nowym Sączu.

Super Express Google News
14-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją
Sonda
Czy spotykasz się z agresją ze stronych innych ludzi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKARZ
SANATORIUM
KRYNICA ZDRÓJ