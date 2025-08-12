W poniedziałek, 11 sierpnia około godziny 14:00 w jednym z sanatoriów w Krynicy-Zdroju, nietrzeźwy 58-letni kuracjusz zakłócał spokój krzykami.

Mężczyzna uderzył lekarza dyżurnego w twarz, gdy ten próbował go uspokoić.

Policja zatrzymała agresora i przewiozła go do aresztu w Nowym Sączu, a poszkodowany lekarz trafił do szpitala w Krynicy-Zdroju.

Lekarz uderzony przez kuracjusza, bo zwrócił mu uwagę

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 11 sierpnia, około godziny 14. Jak podaje Radio ESKA, nietrzeźwy mężczyzna biegał po obiekcie i głośno krzyczał, zakłócając spokój pozostałym kuracjuszom. Sytuacja eskalowała, gdy lekarz dyżurujący w sanatorium próbował uspokoić agresywnego pacjenta. W odpowiedzi na jego słowa, kuracjusz uderzył medyka w twarz. Natychmiast po incydencie wezwano policję, która szybko pojawiła się na miejscu zdarzenia. Mundurowi zatrzymali 58-latka i przewieźli go do policyjnego aresztu w Komendzie Policji w Nowym Sączu.

Poszkodowany lekarz został niezwłocznie przetransportowany do szpitala w Krynicy-Zdroju, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Tymczasem agresywny kuracjusz trafił do policyjnego aresztu. Dopiero po wytrzeźwieniu mężczyzny zostaną z nim przeprowadzone dalsze czynności.

- Lekarz został przewieziony do szpitala w Krynicy-Zdrój. Natomiast nietrzeźwy kuracjusz został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu w Komendzie Policji w Nowym Sączu. Po wytrzeźwieniu będą wykonywane z nim dalsze czynności w tej sprawie. Dokładne okoliczności i przebieg całego zdarzenia są obecnie ustalane, trwają czynności procesowe. Między innymi przesłuchiwani są świadkowie. Po ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia i uzyskaniu opinii biegłego dotyczącej obrażeń pokrzywdzonego będą podejmowane dalsze decyzje w zakresie kwalifikacji prawnej czynu – powiedziała Radiu ESKA Justyna Basiaga, rzeczniczka prasowa Komendy Policji w Nowym Sączu.

