Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i jego zastępca Artur Bochenek zostali zatrzymani przez CBA.

Według nieoficjalnych informacji, zatrzymanie ma związek z nieprawidłowościami przy przetargu na szkolenia finansowane ze środków unijnych.

To nie pierwsze zatrzymania w tej sprawie. We wtorek CBA zatrzymało już czterech pracowników sądeckich instytucji samorządowych.

Akcja CBA w Nowym Sączu. Zatrzymali prezydenta miasta i jego zastępcę

Jak podało Radio ESKA, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania dwóch najważniejszych osób w mieście – prezydenta Ludomira Handzla i wiceprezydenta Artura Bochenka. Informacje o działaniach służb w rozmowie z radiem potwierdził Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Jacek Dobrzyński. Choć rzecznik nie podał personaliów zatrzymanych, reporterzy Radia ESKA ustalili, że chodzi właśnie o Handzla i Bochenka.

Działania CBA są częścią międzynarodowego śledztwa, które nadzoruje Prokuratura Europejska. To specjalna unijna instytucja powołana do ścigania przestępstw na szkodę budżetu Unii Europejskiej. Z ustaleń mediów wynika, że zarzuty dotyczą jednego z przetargów organizowanych przez miasto. Chodzi o projekt związany ze szkoleniami dla uczniów i nauczycieli, który miał być finansowany z funduszy unijnych.

Śledczy badają, czy urzędnicy nie przekroczyli swoich uprawnień i czy nie doszło do zmowy przetargowej. Według nieoficjalnych informacji, kluczowe dane dotyczące postępowania miały zostać ujawnione jednemu z oferentów, co dało mu nieuczciwą przewagę nad konkurencją. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczało poważne kłopoty dla zatrzymanych. Straty Skarbu Państwa i Unii Europejskiej mogą sięgać nawet 600 tysięcy euro.

Akcja CBA w Nowym Sączu. To nie pierwsze zatrzymania w tej sprawie!

Dzisiejsze zatrzymania nie są pierwszymi w tej bulwersującej sprawie. Już na początku października ubiegłego roku funkcjonariusze CBA weszli do Urzędu Miasta w Nowym Sączu, gdzie zabezpieczyli obszerną dokumentację oraz dane z komputerów. Z kolei w ubiegłym tygodniu w związku z tym samym śledztwem zatrzymano czterech pracowników instytucji samorządowych.

- Czterech pracowników z instytucji miejskich zostało przewiezionych przez agentów CBA do Katowic. Nie wiemy w jakim celu. Po ostatniej wizycie CBA, dokumentacja przetargu, którego dotyczyła ta wizyta, została poddana analizie - przetarg był kontrolowany również w przeszłości przez Urząd Marszałkowski. Wynik kontroli był bez uwag. Do tej pory sądziłem, że o 6 rano wkracza się po niebezpiecznych przestępców, a nie po szeregowych urzędników. Współczucie dla rodzin ze względu na zastosowane metody - komentował wówczas Ludomir Handzel.

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie zarzuty usłyszą Ludomir Handzel i Artur Bochenek. O ich dalszym losie zdecyduje prokurator.

Sebastian M. przeprosił rodziny ofiar tragicznego wypadku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.