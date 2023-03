Makabryczne odkrycie w domu pod Tarnowem. Nie żyje 84-letnia kobieta

Mężczyzna ze zdjęć jest poszukiwany przez policję. Może trafić do więzienia na długie lata

Tragedia w Pogórskiej Woli. Bliscy znaleźli martwą seniorkę

Po południu, w środę (22 marca) w Pogórskiej Woli pod Tarnowem, bliscy odnaleźli nieprzytomną 84-letnią kobietę. Niestety seniorki nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej zgon. Na miejscu interweniowała również straż pożarna ze względu na oznaki pożaru domu. Jak przekazał nam asp. szt. Paweł Klimek, rzecznik tarnowskiej policji, to jednak nie działanie żywiołu było przyczyną śmierci 84-latki. Płomienie miały powstać dopiero po wejściu do domu członków rodziny kobiety. Powód zgonu seniorki będzie znany dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Kobieta mogła ulec zaczadzeniu, bądź zatruciu inną substancją. Śledczy wstępnie wykluczyli, by jej śmierć wynikała z działania innych osób.

