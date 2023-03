Mąż zgotował jej piekło. Nie reagowała licząc, że się zmieni. Damski bokser trafił za kraty

Radłów. 35-latek podpalił karetkę. Miała służyć do ratowania dzieci na Ukrainie

Kilkuletnia gehenna mieszkanki gminy Muszyna (powiat nowosądecki) został wreszcie zakończona. Kobieta cierpliwie znosiła wyskoki swojego męża, który bez powodu urządzał jej awantury i posuwał się do przemocy fizycznej, bo myślała, że partner wreszcie się zmieni. Niestety kolejne szanse dawane mężowi tylko go rozzuchwalały. Mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny, a emocje wyładowywał bijąc żonę. Ofiarami jego agresji padali również inni członkowie rodziny, wyzywani przez sprawcę przemocy. W końcu nękana żona zgłosiła sprawę policji.

Mieszkaniec gminy Muszyna został zatrzymany i usłyszał zarzuty znęcania się nad najbliższymi. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, aby odizolować napastnika od rodziny. Sąd przychylił się do tego wniosku i dlatego mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia.

