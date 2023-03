400 zł za noc w centrum Krakowa. Do tego "hotelu" nikt nie chciałby trafić

Kraków. Pobyt w izbie wytrzeźwień ma być droższy. Prezydent zaproponował podwyżkę o 50 zł

W trakcie środowej (8 marca) sesji rady miasta Krakowa, radni zajmą się między innymi projektem uchwały prezydenta Jacka Majchrowskiego w sprawie podwyższenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. Specyficzny "hotel", mieszczący się przy ulicy Rozrywka 1, już teraz nie należy do najtańszych. Osoby nadużywające alkoholu, które tam trafią, muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 343 zł. Po podwyżce opłata ma wynosić 393 zł i jest to stawka niższa tylko o jeden grosz w stosunku do stawki maksymalnej, ustalanej przez ministra zdrowia. Ostateczną decyzję w sprawie projektu uchwały podejmą radni, jednak trudno się spodziewać, by propozycja prezydenta nie została przyjęta. Pozytywną opinię na temat projektu uchwały wydała już Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień podlega waloryzacji na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stawka rośnie analogicznie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wysoka inflacja w 2022 roku sprawiła więc, że opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień ma urosnąć o około 14,5 proc.

