Na polecenie wojewody małopolskiego przeprowadzono ponowne kontrole w schroniskach dla zwierząt w Tarnowie i Oświęcimiu. Celem było sprawdzenie ich przygotowania do warunków zimowych.

Kontrole potwierdziły, że zwierzęta w obu placówkach mają zapewniony pełen dobrostan i są odpowiednio zabezpieczone przed mrozami.

Wcześniejsze inspekcje wykazały w tych miejscach jedynie drobne uchybienia proceduralne, które nie miały żadnego związku z dobrostanem zwierząt.

Pilna kontrola w schroniskach w Tarnowie i Oświęcimiu. Jakie były powody interwencji ministra?

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, decyzja o ponownej, nadzwyczajnej kontroli zapadła po tym, jak w schroniskach w Tarnowie i Oświęcimiu pierwotnie stwierdzono pewne uchybienia. Sprawa nabrała na tyle poważnego charakteru, że zainteresował się nią sam szef MSWiA, Marcin Kierwiński, który wnioskował do wojewody o podjęcie natychmiastowych działań. Służby wojewody podkreślają jednak kluczową informację: stwierdzone wcześniej nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie kwestii administracyjnych i proceduralnych. W żadnym stopniu nie były one związane z dobrostanem przebywających w placówkach zwierząt.

Ponowne kontrole z udziałem szerokiego grona ekspertów, w tym wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii oraz policji, miały dać ostateczną odpowiedź na pytanie o bezpieczeństwo czworonogów. Inspektorzy drobiazgowo weryfikowali, czy zwierzęta są odpowiednio zabezpieczone przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, czy mają stały dostęp do niezamarzniętej wody, właściwej ilości pożywienia oraz dodatkowej, ciepłej wyściółki w boksach. Wyniki są jednoznaczne: ponowne kontrole potwierdziły, że zwierzęta w schroniskach w Tarnowie i Oświęcimiu utrzymywane są w pełnym dobrostanie i nic im nie zagraża.

Wojewoda małopolski zabiera głos po kontroli. „Troska o zwierzęta to nasze wspólne, ważne zadanie”

Do sprawy odniósł się sam wojewoda, który podziękował służbom za błyskawiczną reakcję i zapewnił o stałym monitoringu sytuacji. Jak czytamy w komunikacie prasowym, Krzysztof Jan Klęczar nie pozostawia wątpliwości co do priorytetów w tej kwestii.

– Zima trwa w najlepsze. Silne mrozy doskwierają nie tylko nam, ale i zwierzętom. Musimy na to szczególnie zwracać uwagę. Wczoraj zostały ponownie skontrolowane schroniska w Oświęcimiu i Tarnowie, gdzie kolejny raz nie wykazano uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. Dziękuję służbom za sprawne działanie. Chcę zapewnić, że stale monitorujemy sytuację we wszystkich zarejestrowanych schroniskach w Małopolsce. W razie pojawiających się sygnałów dotyczących nieprawidłowości będziemy reagowali natychmiastowo i powtarzali kontrole. Troska o zwierzęta to nasze wspólne, ważne zadanie – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, cytowany w oficjalnym komunikacie.

W całej Małopolsce funkcjonuje łącznie 14 zarejestrowanych schronisk dla bezdomnych zwierząt. Warto dodać, że największe z nich prowadzą obecnie „Akcję zima”, w ramach której zachęcają do tymczasowych adopcji. Dzięki temu wiele psów i kotów może spędzić najtrudniejszy, mroźny czas w ciepłych domach, zamiast w schroniskowych boksach.