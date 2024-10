Młody kierowca quada wjechał w rowerzystkę. 19-latka uderzyła głową o asfalt

W podtarnowskich Stróżach (gmina Zakliczyn) poważnie ranna została 19-letnia rowerzystka, którą potrącił quad. Kierujący czterokołowcem 22-latek na łuku drogi nie zachował należytej ostrożności i wjechał w jednoślad. Młoda kobieta upadając uderzyła głową o asfalt. Ratownicy zespołu karetki pogotowia ratunkowego podjęli decyzję o przetransportowaniu poszkodowanej śmigłowcem do szpitala św. Łukasza w Tarnowie. Pomocy medycznej udzielono również kierowcy quada. Po uderzeniu w rowerzystkę 22-latek przewrócił bowiem swój pojazd i sam upadł na ziemię. Młody mężczyzna trafił do lecznicy w Brzesku.

Policjanci zabezpieczyli pojazdy, zebrali dowody z miejsca wypadku i sporządzili konieczną dokumentację do wszczęcia postępowania. Rower oraz quad zostały przetransportowane na parking strzeżony gdzie zostaną poddane szczegółowym oględzinom. Postępowanie w tej sprawie przeprowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a nadzór nad nim sprawował będzie prokurator z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie - informuje tarnowska policja.

Policja apeluje do kierowców

W ostatnim czasie w Małopolsce dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków drogowych, które pochłaniają życie kolejnych osób. Z tego powodu policja apeluje do kierowców o większą ostrożności i dopasowanie stylu jazdy do jesiennych warunków panujących na jezdniach.

Apelujemy, aby w ten jesienny okres kierowcy zachowali na drodze szczególną ostrożność. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to najczęstsze przyczyny wypadków - zwłaszcza jesienią. Intensywne opady deszczu oraz wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra i śliska jezdnia, a także często leżące na niej liście nie sprzyjają kierującym. W takich warunkach droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego pamiętajmy, aby jechać z prędkością pozwalającą kierowcy kontrolować sytuację na drodze - apeluje małopolska policja.

