Zderzenie motocyklisty z ciężarówką pod Tarnowem. Ślady wskazały na przebieg wypadku

27-latek na hulajnodze huknął w krawężnik. Trafił do szpitala i grozi mu wysoka kara

Niwka. Kierowca ciężarówki wymusił pierwszeństwo. Zderzył się z motocyklistą

Sezon ledwo się zaczął, a w regionie doszło do kolejnego groźnego wypadku z udziałem motocyklisty. We wtorek, 23 maja w Niwce kierowca jednośladu zderzył się z ciężarówką. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń kończyn górnych oraz dolnych i trafił do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Badając ślady na miejscu wypadku, a także przepytując świadków policja ustaliła, że gdy kierujący pojazdem ciężarowym wyjeżdżał ze strefy zamieszkania na drogę wojewódzką nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu od strony Wierzchosławic w kierunku Radłowa motocykliście.

Ratując sytuację próbował zjechać do prawej strony co spowodowało, że jego samochód wjechał do przydrożnego rowu. Motocyklista natomiast widząc wyjeżdżający pojazd z bocznej drogi ratował się kładąc swój jednoślad na boku. Sunąc po asfalcie uderzył jednak w przeszkodę i jego motocykl również znalazł się w rowie obok ciężarówki. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

