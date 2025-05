W wieku 61 lat nagle zmarł ks. Wiesław Pieja, długoletni proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu pod Brzeskiem. Duchowny stał na czele wspólnoty od 2007 r. Najpierw był administratorem, a następnie został proboszczem. W zeszłym roku obchodził jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich. Kapłan odszedł w trakcie Białego Tygodnia.

- W piątek rano, nagle i niespodziewanie zakończył swoje życie i posługiwanie naszej wspólnocie parafialnej, w której z taką gorliwością, poświęceniem i oddaniem siebie, służył bez reszty. Na pewno nie spodziewał się, że miejsce wiecznego spoczynku na naszym parafialnym cmentarzu stanie się w następnym tygodniu Jego udziałem w pierwszej kolejności. Wszyscy z niedowierzaniem patrzymy na to nagłe, przedwczesne Jego odejście i modlimy się gorąco prosząc Miłosiernego Boga, aby przyjął ofiarę z Jego pięknego kapłańskiego życia. Niech ta śmierć ks. Proboszcza Wiesława będzie dla nas czasem wyjątkowych rekolekcji. Pasterz swojej Parafii odchodzi do wieczności, w trakcie Białego Tygodnia i w czasie okresu wielkanocnego - to dla nas wymowny znak. Odczytajmy go w duchu wiary i pobożności - przekazała okocimska parafia.

Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.

Kim był ks. Wiesław Pieja? Nota biograficzna

Ks. Wiesław Pieja urodził się 8 stycznia 1964 roku w Rzeszowie, jako syn Wacława i Albiny z domu Stopa. Pochodził z parafii Borek Wielki. Egzamin dojrzałości złożył w 1983 roku w Technikum Elektryczno-Mechanicznym w Sędziszowie Małopolskim. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno–teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza w dniu 4 czerwca 1989 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Czermin (od 1 września 1989 roku), Dębica – Miłosierdzia Bożego (od 21 czerwca 1991 roku), Przecław (od 27 sierpnia 1994 roku), Bochnia – św. Mikołaja (od 26 sierpnia 1997 roku) i Dębica – św. Jadwigi (od 1 września 1999 roku).

19 sierpnia 2007 roku został mianowany administratorem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu, a od dnia 16 października 2008 roku pełnił urząd proboszcza tejże parafii.

Ponadto sprawował następujące urzędy i funkcje: dekanalnego korespondenta RDN, moderatora Dzieła Powołań w okręgu bocheńskim, prezesa zarządu „Arki” w Bochni przy parafii św. Mikołaja oraz prezesa zarządu „Arki” w Dębicy przy parafii św. Jadwigi, wicenotariusza ds. łączności internetowej w dekanacie Dębica-Wschód, moderatora Diecezjalnego Dzieła Powołań w okręgu dębickim, dekanalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Dębica-Wschód, stałego katechety-prefekta w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy, dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Dębica-Wschód, dekanalnego duszpasterza Apostolstwa Trzeźwości w dekanacie Brzesko, dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Brzesko, dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Brzesko, członka Diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa Rolników.