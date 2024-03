Nie żyją dwaj księża z diecezji tarnowskiej. Zmarli w święto kapłanów

Nie żyją dwaj księża z diecezji tarnowskiej. Zmarli w dniu święta kapłanów

Diecezja tarnowska poinformowała o śmierci dwóch księży: Józefa Leśniaka i Ryszarda Kurka. Obaj zmarli w Wielki Czwartek (28 marca), czyli w dniu święta kapłanów. Obaj w ostatnim czasie mieszkali w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Ks. Józef Leśniak miał 91 lat. Był emerytowanym proboszczem parafii Delastowice, a później parafii Tymbark. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia w Tymbarku. Natomiast ks. Ryszard Kurek za kilkanaście dni skończyłby 76 lat. Był między innymi ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie oraz kapelanem Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia na cmentarzu klasztornym Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. Poniżej noty biograficzne zmarłych księży umieszczone na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Kim byli zmarli kapłani?

Ks. Józef Leśniak urodził się 12 lutego 1933 roku w Przyszowej, jako syn Władysława i Kunegundy z domu Cabała. Egzamin dojrzałości złożył w 1951 roku w Tarnowie, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Bruśnik (od 18 listopada 1956 roku), Łużna (od 12 lipca 1959 roku), Łysa Góra (od 1 sierpnia 1962 roku), Stary Wiśnicz (od 1 grudnia 1962 roku), Wojnicz (od 1 sierpnia 1963 roku), Pilzno – św. Jana Chrzciciela (od 24 czerwca 1967). Z dniem 21 czerwca 1968 roku został mianowany na urząd proboszcza parafii Delastowice, zaś z dniem 3 czerwca 1987 roku na urząd proboszcza parafii Tymbark, który pełnił aż do 22 sierpnia 2003 roku, po czym pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Z dniem 1 października 2019 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Ponadto pełnił funkcję dziekana dekanatu Tymbark (1992-2003), notariusza w tymże dekanacie (1988-1992). W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1969 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1980 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1995 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Tarnowskiej Kapituły Katedralnej, zaś w 2002 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Ks. Ryszard Kurek urodził się 8 kwietnia 1948 roku w Gumniskach, jako syn Władysława i Marii z domu Ramut. Egzamin dojrzałości złożył w 1966 roku w Bochni, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 28 maja 1972 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczucin (od 8 sierpnia 1972 roku do 23 czerwca 1974 roku) oraz Tarnów – Katedra (od 17 lutego 1983 roku do 9 sierpnia 1985 roku). W latach 1974-1983 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz w Rzymie. Ponadto pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1985-1991), wykładowcy w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej w Tarnowie, dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej (1991-1993), a także ojca duchownego i wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku (1993-2002) oraz ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (2002-2003). 1 stycznia 2004 roku został mianowany administratorem domu Ledóchowskich w Lipnicy Murowanej oraz kapelanem tamtejszej wspólnoty Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Z dniem 15 stycznia 2005 roku podjął obowiązki kapelana domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Sączu. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1986 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1991 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1997 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Sejmeńskiej Kapituły Kolegiackiej, zaś w 2002 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

