Do bulwersujących zdarzeń doszło w środę, 27 marca w miejscowości Koszary (powiat limanowski). Na osiedlu zamieszkiwanym przez Romów straż pożarna interweniowała z powodu pożaru. Podczas gaszenia płomieni strażacy zostali zaatakowani! Okoliczni mieszkańcy próbowali między innymi odebrać strażakom sprzęt gaśniczy. Ranna została jedna z funkcjonariuszek, która doznała urazu dłoni.

- Tylko w marcu tego roku, strażacy przeprowadzili ponad 28 tysięcy interwencji, w tym 8 466 razy przy pożarach, 16 690 razy przy miejscowych zagrożeniach, a 3 172 to fałszywe alarmy, co świadczy o ich nieustającej gotowości do niesienia pomocy. Apelujemy o szacunek i wsparcie dla strażaków! Oni każdego dnia ryzykują własne życie, aby zapewnić bezpieczeństwo nas wszystkich. Ich poświęcenie zasługuje na najwyższe uznanie i współpracę ze strony społeczności, której służą - czytamy na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

