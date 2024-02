Z poparciem PiS powalczy o prezydenturę Tarnowa. Dwa razy nie dostał się do rady miejskiej

Nie żyje ks. Ryszard Stasik. Prawie 30 lat był proboszczem. Kiedy pogrzeb?

Zmarł kapłan diecezji tarnowskiej ks. Ryszard Stasik. Duchowny miał 79 lat. Jako wikariusz pracował w Zbylitowskiej Górze i Limanowej-Sowlinach. W 1983 r. został proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Tę funkcję sprawował przez prawie 30 lat. W uznaniu jego zasług duszpasterskich biskup tarnowski w 1995 r. przyznał mu tytuł kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Na emeryturze pomagał w parafii Uście Gorlickie, a następnie osiadł jako rezydent w parafii Grybów.

Pogrzeb ks. Stasika odbędzie się w czwartek, 29 lutego. O godz. 13.00 w kościele parafialnym w Łososinie Górnej rozpocznie się msza święta pogrzebowa. Po jej zakończeniu zmarły duchowny zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu. Poniżej nota biograficzna poświęcona ks. Ryszardowi Stasikowi umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Tutaj kościoły wypełniają się co niedzielę. To najpobożniejsze diecezje w Polsce

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie

Kim był ks. Ryszard Stasik?

Ks. mgr Ryszard Stasik urodził się 28 października 1944 roku w Jaszczurowej, jako syn Władysława i Emilii z domu Wnęk. Pochodził z parafii Brzeziny. Egzamin dojrzałości złożył w 1962 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 25 maja 1969 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Zbylitowska Góra (od 18 czerwca 1969 roku) i Limanowa - Sowliny (od 20 czerwca 1972 roku). W dniu 8 marca 1983 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Urząd proboszcza parafii Łososina Górna pełnił do 31 sierpnia 2011 roku, a następnie pomagał duszpastersko w parafii Uście Gorlickie. Od 15 sierpnia 2012 roku był penitencjarzem w parafii Grybów, a od 16 maja 2014 roku rezydentem w parafii Grybów. Ponadto sprawował obowiązki notariusza dekanatu Ujanowice, dziekana dekanatu Ujanowice, dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Ujanowice, członka Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej oraz dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Grybów. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1980 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1988 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1995 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie.