Nie żyje ks. Stanisław Opocki. Krajowy duszpasterz Romów zginął w tragicznym wypadku

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
Tomasz Piszczek
2026-10-08 11:19

Zmarł człowiek, który całe swoje życie poświęcił marginalizowanym i potrzebującym. Ks. Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów, zginął w wyniku czołowego zderzenia z ciężarówką. Do wypadku doszło w miejscowości Jurków w powiecie brzeskim.

  • Krajowy duszpasterz Romów, ks. Stanisław Opocki, zginął w środę w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce, gdzie jego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką.
  • Ks. Opocki pełnił funkcję duszpasterza Romów od 1996 roku, a od lat 80. aktywnie działał na rzecz tej społeczności, przygotowując ich do sakramentów i organizując pielgrzymki.
  • Był zaangażowany w integrację Romów, zachowanie ich kultury oraz współorganizował Międzynarodowy Kongres Romów w 1993 roku, będąc nazywanym "romano raszaj" (romskim księdzem).

Jak doszło do tragedii w Jurkowie? Szczegóły śmiertelnego wypadku

Do tego potwornego zdarzenia doszło na drodze w miejscowości Jurków, tuż przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 75, łączącą Brzesko z Nowym Sączem. Jak wynika z pierwszych informacji, samochód osobowy prowadzony przez duchownego zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. Siła uderzenia była ogromna, a zniszczenia pojazdu osobowego nie dawały kierowcy wielkich szans na ratunek.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo podjętej reanimacji, obrażenia jakich doznał krajowy duszpasterz Romów, okazały się śmiertelne. Odejście wybitnego kapłana wywołało ogromne poruszenie. Informację o jego tragicznej śmierci przekazało ze smutkiem Muzeum Kultury Romów w Warszawie, które opublikowało poruszające wspomnienie o zmarłym.

Kim był ks. Stanisław Opocki? Niezwykła misja „romano raszaj”

Ks. Stanisław Opocki urodził się w 1953 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku, stając się duchownym diecezji tarnowskiej. Jego niezwykła misja życiowa rozpoczęła się na początku lat 80. Jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej koło Limanowej po raz pierwszy osobiście zetknął się z romskimi rodzinami. Żyły one wówczas w skrajnie trudnych warunkach bytowych, między innymi w osadzie Koszary. To spotkanie zdeterminowało całą jego dalszą drogę kapłańską i społeczną.

Duchowny nie tylko przygotowywał Romów do sakramentów świętych, ale również aktywnie włączał się w pomoc socjalną i walkę o ich godność. W środowisku tym zyskał ogromny szacunek i miano „romano raszaj”, co w języku romskim oznacza po prostu „romski ksiądz”. W 1996 roku oficjalnie powierzono mu funkcję krajowego duszpasterza Romów. Był inicjatorem wielu corocznych pielgrzymek, m.in. do sanktuarium w Limanowej, na Jasną Górę, do Rywałdu oraz do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.

Jego działalność wykraczała daleko poza mury kościoła. Angażował się w integrację społeczną i ochronę tożsamości kulturowej Romów. W 1993 roku współorganizował Międzynarodowy Kongres Romów w Zakopanem.

Rozbity pomarańczowy samochód po zderzeniu czołowym z niebieską ciężarówką. O śmierci ks. Opockiego przeczytasz na SE.
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