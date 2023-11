Nie żyje Łukasz Kiwior. Zdążył być przy narodzinach synka. Z porodówki trafił prosto na onkologię

W wieku 38 lat zmarł Łukasz Kiwior. Kierowca kartingowy i opiekun kartingowej kadry Małopolski zmagał się z chorobą nowotworową - chłoniakiem T-komórkowym, bardzo rzadkim i złośliwym rakiem. O chorobie dowiedział się wiosną tego roku, kilka dni przed narodzinami synka. Zdążył być jeszcze przy porodzie i wziąć Michasia na ręce oraz go przytulić. Później prosto z porodówki trafił na onkologię. W ostatnim czasie na stronie siepomaga.pl trwała zbiórka na dalsze leczenie 38-latka. Choroba okazała się jednak przeciwnikiem nie do pokonania... Łukasz Kiwior zmarł we wtorek, 14 listopada w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. Pozostawił żonę i osierocił trójkę małych dzieci.

- Czasami są takie dni, kiedy nasze ogromne czerwone serduszko pęka. Odszedł od nas jeden z najlepszych kierowców kartingowych, zdobywca Pucharu Rok Cup Poland, opiekun kartingowej kadry Małopolski, trener, a przede wszystkim przyjaciel - Łukasz Kiwior… Był to człowiek, który ogromny talent do sportu, łączył z drugim, równie wielkim, jakim było przekazywanie wiedzy na temat prowadzenia dowolnego pojazdu mechanicznego. Zawsze uśmiechnięty, pełny energii i siły do tworzenia nowych projektów, a także do pomocy każdemu, której nigdy nie odmawiał. Takiego Łukasza zapamiętamy wszyscy i zawsze będzie już z nami podczas kartingowych zawodów WOŚPowych, jak i w życiu codziennym. Jedziesz z nami do końca świata i jeden dzień dłużej! - pożegnał śp. Łukasza Kiwiora Tarnowski Sztab WOŚP.

Kiedy pogrzeb śp. Łukasza Kiwiora?

Pogrzeb śp. Łukasza Kiwiora odbędzie się w sobotę, 18 listopada na cmentarzu w Tarnowie-Klikowej. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej. Pochówek nastąpi bezpośrednio po jej zakończeniu. Różaniec rozpocznie się pół godziny przed mszą świętą (godz. 13.30).

i Autor: archiwum serwisu Pogrzeb śp. Łukasza Kiwiora odbędzie się w sobotę, 18 listopada.

