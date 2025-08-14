Nie żyje młody proboszcz z diecezji tarnowskiej. Miał tylko 37 lat

Zmarł ks. Piotr Maśnica, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Marburgu.

Ks. Piotr Maśnica urodził się w Limanowej, był absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Pracował m.in. w parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach.

O śmierci kapłana poinformował ks. Michał Laskowski z Polskiej Misji Katolickiej w Hanau-Fulda.

Nagle zmarł kapłan pochodzący z diecezji tarnowskiej, pracujący od kilku lat w Niemczech. Ks. Piotr Maśnica miał zaledwie 37 lat. W ostatnim czasie pełnił on funkcję proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Marburgu. Informację o jego śmierci podał wikariusz z Polskiej Misji Katolickiej w Hanau-Fulda ks. Michał Laskowski.

- Kiedy krótko po informacji o śmierci kolegi modlisz się nieszporami i spotykasz się żywym Słowem, inaczej brzmią te słowa i bardziej motywują, by być właśnie tak dla siebie nawzajem jak uczy nas św. Paweł, bo nie znamy dnia, ani godziny.... "Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. " Rz 12, 9-12 Spoczywaj w pokoju ks. Piotrze - napisał na Facebooku ks. Laskowski.

Kim był ks. Piotr Maśnica? Nota biograficzna

Piotr Maśnica urodził się 31 lipca 1988 roku w Limanowej. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2013 roku z rąk biskupa Andrzeja Jeża w tarnowskiej katedrze.

Jak podaje tarnowski Gość Niedzielny, po święceniach kapłańskich, ksiądz Piotr Maśnica pracował jako wikariusz w parafii pw. NMP Królowej Polski w Stróżach oraz w parafii pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. W 2017 roku wyjechał do Niemiec, gdzie pełnił funkcję wikariusza w Polskiej Misji Katolickiej w Kassel. Od 1 lutego 2021 roku był proboszczem w PMK Marburg-Stadallendorf oraz pomagał w niemieckiej parafii Hl. Geist w Stadtallendorf.