Grupa Azoty czasowo wstrzymała przyjmowanie nowych zamówień na nawozy azotowe.

Decyzja jest spowodowana skokowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Firma poinformowała, że wszystkie dotychczas złożone zamówienia zostaną zrealizowane.

Skokowy wzrost cen gazu uderza w Grupę Azoty. Nowe zamówienia na nawozy wstrzymane

Informacje o radykalnym kroku podjętym przez spółkę potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy Grupy Azoty. To właśnie niestabilna i gwałtownie rosnąca cena gazu ziemnego zmusiła zarząd do podjęcia tak drastycznych kroków. Surowiec ten jest kluczowym składnikiem w procesie produkcji amoniaku, który z kolei stanowi bazę dla większości nawozów azotowych.

- Potwierdzamy, że z uwagi na skokowy wzrost ceny gazu podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu nowych zamówień na nawozy azotowe. Realizowane są już złożone zamówienia. Analizujemy bieżącą sytuację – poinformował PAP Biznes Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty.

Spółka gwarantuje realizację już przyjętych kontraktów. Grupa Azoty nie określiła, jak długo potrwa przerwa, uzależniając dalsze kroki od analizy rynku.

Decyzja polskiego koncernu nie jest odosobnionym przypadkiem, a bezpośrednią konsekwencją globalnego kryzysu energetycznego, który został zaogniony przez wybuch wojny na Bliskim Wschodzie. Jak podają agencje informacyjne, w poniedziałek ceny ropy naftowej wzrosły o ponad 5 procent, a w szczytowym momencie dnia skok ten przekraczał nawet 12 procent. Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda sytuacja na rynku gazu – europejskie kontrakty terminowe na ten surowiec poszybowały w górę o ponad 40 procent.

Nowy prezes Grupy Azoty

Decyzja dotycząca wstrzymania przyjmowania nowych zamówień na nawozy azotowe zbiega się w czasie z wyborem nowego zarządu spółki. Prezesem został Marcin Celejewski, a funkcję wiceprezesa rada nadzorcza powierzyła Małgorzacie Królak. Do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu – na okres do trzech miesięcy – delegowana została wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska. W lutym stanowiska w zarządzie stracili: prezes Andrzej Skolmowski oraz dwaj wiceprezesi.

Sonda Obawiasz się wybuchu III wojny światowej? Tak Nie Sam nie wiem