Nietypowe ogłoszenie. Szukają zawodników ważących co najmniej 90 kilogramów

Drużyna futbolu amerykańskiego Hunters Tarnów szuka zawodników do zespołu młodzieżowego. Wymagania co do kandydatów są nieco nietypowe, bo muszą oni ważyć co najmniej 90 kilogramów. - Nie musisz mieć doświadczenia w futbolu – liczy się siła, motywacja i chęć do działania! - zapewnia ekipa Hunters Tarnów.