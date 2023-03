Nowe fakty w sprawie spalonych zwłok mężczyzny. To nie był przypadek?

To okropne, co zrobił z żyjącym psem! Nieludzkie bestialstwo. Aż nie chce się wierzyć

Nowy Sącz. Spalone zwłoki mężczyzny. Targnął się na własne życie?

W zeszłym tygodniu na osiedlu Gorzków w Nowym Sączu, wśród płonących traw strażacy odnaleźli zwłoki mężczyzny. Okoliczności tragedii wyjaśnia sądecka prokuratura. Śledczy wstępnie wykluczyli, by denat zginął w wyniku przestępstwa popełnionego przez inne osoby. Wciąż nie ma jednak pewności, czy 80-latek padł ofiarą wypadku, czy też targnął się na własne życie. Jak podaje portal dts24.pl, prokuratura przychyla się do drugiej wersji zdarzeń. – Prowadzimy postępowanie z artykułu 151 Kodeksu karnego, a więc pod kątem domniemanego czynu samobójczego. To jest wiodąca hipoteza dotycząca tego zajścia. Na miejscu zdarzenia prokurator prowadził oględziny, przesłuchano także świadków, którzy posiadali informacje w tej sprawie – przekazał dts24.pl Jarosław Łukacz, Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu.

Bezpośrednia przyczyna zgonu nie została jeszcze ostatecznie określona. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu wyniku sekcji zwłok.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

