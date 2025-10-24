Od maja przyszłego roku w Tarnowie planowane są zmiany w komunikacji miejskiej, w tym likwidacja taryfy odległościowej i biletów okresowych na konkretne linie.

Posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium (po spełnieniu dodatkowego warunku związanego z opłatą za śmieci) zapłacą mniej za bilety okresowe (10/5 zł miesięczny, 30/15 zł trzymiesięczny), a osoby bez tej karty zapłacą więcej (150/75 zł miesięczny, 350/175 zł trzymiesięczny).

Darmowe przejazdy będą przysługiwać dzieciom do 7 roku życia, a bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy zostaną zlikwidowane.

Nowy cennik biletów w Tarnowie. Wielka obniżka dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium

Biletowa rewolucja w Tarnowie! Dla jednych pasażerów ceny miesięcznych biletów okresowych spadną do symbolicznych 10 złotych, a nawet do 5 złotych w przypadku biletów ulgowych. Inni z kolei będą musieli przygotować się na gigantyczne podwyżki - oni zapłacą za miesięczny 150 złotych (75 zł w przypadku biletów ulgowych).

Kluczem do skorzystania z obniżek będzie posiadanie Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium. Jednak i tutaj szykuje się istotna zmiana. Jak wynika z projektu, aby otrzymać kartę uprawniającą do gigantycznych zniżek, nie wystarczy już tylko deklaracja o zamieszkaniu i płaceniu podatków w Tarnowie. Dojdzie nowy, kluczowy warunek – konieczność figurowania w miejskim systemie gospodarki odpadami. Urzędnicy liczą, że w ten sposób uda się uszczelnić system poboru opłat za wywóz śmieci i zidentyfikować osoby, które unikają tej daniny.

Znikają bilety godzinne i na jedną linię

Zmiany dotkną także biletów jednorazowych. Z cennika znikną bilety godzinne, a zastąpią je bilety 30-minutowe w cenie 5 złotych (2,50 zł ulgowy). Dostępne będą również karnety pięcioprzejazdowe za 20 złotych. Co istotne, całkowicie zlikwidowana zostanie taryfa odległościowa, która pozwalała płacić za liczbę przejechanych przystanków.

Projekt zakłada również zmiany w darmowych przejazdach. Bezpłatna komunikacja będzie przysługiwać dzieciom do ukończenia 7. roku życia, a nie jak dotychczas do 4. roku. Utrzymane zostaną darmowe przejazdy dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych. Zniknie natomiast zapis o bezpłatnych przejazdach dla obywateli Ukrainy. Jeśli tarnowscy radni ostatecznie przegłosują uchwałę, nowy cennik wejdzie w życie w maju 2026 roku.

