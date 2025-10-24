Poważny wypadek pod Tarnowem. Nie żyje nastolatka potrącona przez samochód

W piątek rano, 24 października, w Jodłówce Tuchowskiej (powiat tarnowski) samochód osobowy potrącił 16-letnią dziewczynę.

Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Wcześniej na miejscu zdarzenia prowadzono akcję reanimacyjną.

Policja wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Na drogach regionu panują bardzo trudne warunki.

Aktualizacja, godz. 9.41

Niestety z najnowszych informacji Radia ESKA wynika, że życia potrąconej nastolatki nie udało się uratować. Informację potwierdzić rzecznik tarnowskiej policji mł. asp. Kamil Wójcik.

Do zdarzenia doszło w piątek, 24 października, w miejscowości Jodłówka Tuchowska. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie krótko po godzinie 6:20. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieznanych na ten moment przyczyn kierujący samochodem osobowym potrącił poruszającą się pieszo nastolatkę.

– Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w piątek, 24 maja, krótko o godzinie 6:20. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jodłówka Tuchowska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy z nieznanych na ten moment przyczyn uderzył w nastoletnią pieszą – poinformował Radio ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Stan potrąconej od samego początku określany był jako ciężki. Na miejsce natychmiast skierowano najbliższe zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Konieczne było przeprowadzenie akcji reanimacyjnej bezpośrednio na miejscu wypadku. Dzięki wysiłkom ratowników udało się przywrócić czynności życiowe poszkodowanej. Nastolatka trafiła do szpitala.

Zmiana pogody spowodowała gwałtowne pogorszenie się warunków drogowych

W miejscu wypadku pracują przedstawiciele służb, którzy ustalają okoliczności zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W związku z fatalnymi warunkami drogowymi spowodowanymi opadami deszczu, policja apeluje do uczestników ruchu drogowego o zwiększoną ostrożność. Niestety w regionie dochodzi o zwiększonej liczby wypadków i kolizji.

