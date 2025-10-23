Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach. Znaleziono ciało 55-letniego turysty!

Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli ciało 55-letniego polskiego turysty, który zaginął w Tatrach.

Mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł ze żlebu, doznając śmiertelnych obrażeń.

Akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowano służby z Polski i Słowacji, trwała kilka dni i zakończyła się tragicznie.

Ciało 55-letniego polskiego turysty zostało odnalezione w Dolinie Gaborowej, pod szczytem Bystrej – poinformowała w czwartek Horska Zachranna Służba (HZS).

- W czwartek podczas przeszukiwania Doliny Gaborowej (odgałęzienie Doliny Raczkowej - PAP), ratownik HZS z psem odnalazł ciało zaginionego w jednym ze żlebów, około 150 metrów poniżej szczytu Bystrej. Według wstępnych ustaleń, mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł, doznając obrażeń śmiertelnych – poinformowali słowaccy ratownicy w komunikacie.

Zgłoszenie o zaginięciu turysty wpłynęło do centrum operacyjnego HZS późnym wieczorem 20 października. Informację o zaginięciu przekazali ratownicy TOPR z Zakopanego, do których zwróciła się rodzina mężczyzny.

Ostatni kontakt z turystą miał miejsce w południe tego dnia, gdy znajdował się na szczycie Bystrej. Od tego momentu próby połączenia się z nim były bezskuteczne, choć jego telefon nadal był zalogowany do sieci.

Początkowo ratownicy nie mieli pewności, z której strony – polskiej czy słowackiej – turysta rozpoczął wędrówkę. Po ustaleniu lokalizacji telefonu potwierdzono jego obecność po słowackiej stronie Tatr Zachodnich. Policjanci odnaleźli samochód zaginionego na parkingu przy wylocie Doliny Wąskiej.

W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli ratownicy HZS z kilku regionalnych ośrodków, a także polscy ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). Poszukiwania prowadzone były zarówno z ziemi – z udziałem psów ratowniczych – jak i z powietrza, przy użyciu dronów wyposażonych w system Lifeseeker.