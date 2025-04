i Autor: Aallen/CC BY-SA 3.0/wikipedia Chasydzi

Obchody jorcajtu

Nowy Sącz zablokowany z powodu pielgrzymki chasydów. Gigantyczne utrudnienia w ruchu

Tysiące chasydów z całego świata przybywają do Nowego Sącza, by pielgrzymować do grobu cadyka Chaima Halberstama. Obchody jorcajtu – dnia pamięci cadyka – zbiegają się w tym roku z żydowskim świętem Pesach, co przyciąga jeszcze większe rzesze wiernych. W związku z tym w centrum miasta wprowadzono czasowe ograniczenia w ruchu, a Urząd Miasta apeluje o ostrożność i planowanie tras z wyprzedzeniem.