Pożar lasu w powiecie bocheńskim. Z ogniem walczy 120 strażaków

Sytuacja jest opanowana - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" rzecznik KW PSP w Krakowie, informując o kulisach gaszenia pożaru lasu w powiecie bocheńskim. Mł. kpt. mgr Hubert Ciepły dodaje, że ogień objął teren ok. 4 ha i pojawił się ok. godz. 13 - po chwili zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do strażaków. Płonie przede wszystkim ściółka leśna, którą gasi 120 strażaków. W działaniach bierze również udział samolot gaśniczy dromader, z którego na zagrożony teren zrzucana jest woda.

- Cały obszar został podzielony na 3 odcinki, z których strażacy podają prądy wody. Pożar się już nie rozprzestrzenia, ale dopóki będzie widno, będziemy jeszcze używać dromadera. Po zakończeniu działań przez samolot rozpocznie się tak naprawdę jego dogaszanie - kontynuuje Ciepły.

Z uwagi na to, że płonie głównie ściółka leśna, pożar nie jest widoczny z większej odległości, choć na całym terenie panuje bardzo duże zadymienie.