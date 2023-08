Park Wodny w Tarnowie nieczynny przez prawie dwa tygodnie. "Przerwa technologiczna"

Park Wodny w Tarnowie nieczynny przez dwa tygodnie. "Przerwa technologiczna"

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował o zamknięciu Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego z powodu przerwy technologicznej. Zamknięcie ma jednak charakter planowany, a nie nagły. Obiekt pozostanie nieczynny od 21 sierpnia do 1 września. Z tego powodu w niedzielę, 27 sierpnia wyjątkowo czynny będzie basen kryty w Mościckim Domu Sportu (w godz. od 8.00 do 22.00). Przypomnijmy, że w styczniu tego roku TOSiR ograniczył funkcjonowanie basenu w Mościckim Domu Sportu do sześciu dni w tygodniu. Powodem była niska frekwencja w niedziele oraz redukcja kosztów utrzymania obiektu.

Plaga awarii na tarnowskich basenach

W ostatnim czasie na basenach w Tarnowie wystąpiła prawdziwa plaga awarii, usterek i problemów technicznych. W niedzielę, 16 lipca nie można było korzystać z Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego z powodu awarii systemu informatycznego. Na szczęście nie trwała ona długo i po naprawie obiekt został udostępniony klientom. Dzień później nieczynny był basen kryty w Mościckim Domu Sportu. Z kolei 18 lipca ulewny deszcz zalał Letni Park Wodny, przez co obiekt pozostawał nieczynny do 30 lipca. Obecnie można już z niego korzystać.

