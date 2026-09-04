Perła renesansu na południu Polski. Idealne miejsce na jesienny wypad bez tłumów

Tym miejscem jest Tarnów, usytuowany niespełna 80 kilometrów od stolicy Małopolski. Miejscowość ta słynie z tego, że reklamuje się jako polski biegun ciepła. Jak wskazują wieloletnie pomiary meteorologiczne, okres termicznego lata może tu trwać nawet do 118 dni. Wrześniowy weekend to zatem świetna okazja na niespieszną wędrówkę po zakamarkach miasta, choć przed wyruszeniem w drogę warto rzucić okiem na najświeższe prognozy pogody.

Eksplorację najlepiej zainaugurować na rynku, który otoczony jest przez urokliwe, barwne kamienice. W samym jego sercu góruje ratusz z charakterystyczną, bogato zdobioną attyką i wieżą o wysokości 28 metrów. W bliskim sąsiedztwie wznosi się bazylika katedralna, w wnętrzu której można podziwiać monumentalne pomniki nagrobne członków rodów Tarnowskich i Ostrogskich. W dużej mierze to właśnie obecność tych unikatowych budowli sprawia, że Tarnów zyskał miano perły renesansu.

Co zobaczyć w Tarnowie? Najważniejsze atrakcje

Podczas pieszej wycieczki po mieście dobrze jest skierować kroki ku ulicom Żydowskiej i Wekslarskiej, by obejrzeć bimę, będącą ocalałym fragmentem najstarszej tarnowskiej bożnicy. O bogatej, wielonarodowościowej przeszłości tego ośrodka świadczy także Muzeum Etnograficzne, które zgromadziło interesujące zbiory dotyczące historii i kultury Romów.

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Do najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie miasta zalicza się Park Strzelecki. Tam, na niewielkiej wyspie ulokowanej na środku stawu, wzniesiono mauzoleum generała Józefa Bema, który przyszedł na świat właśnie w Tarnowie. Planując krótki, jednodniowy pobyt, z pewnością warto uwzględnić przechadzkę po starym mieście, zwiedzanie wnętrza katedry oraz chwilę relaksu w parkowych alejkach. Warto jednak pamiętać, by przed wizytą upewnić się co do bieżących godzin, w jakich otwarte są lokalne muzea i poszczególne punkty turystyczne.