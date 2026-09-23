Policja szuka zaginionej 14-latki. "Każda informacja może mieć znaczenie"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-23 12:40

Policjanci z Tarnowa prowadzą poszukiwania nastolatki, która zniknęła bez śladu. Zaginiona 14-latka po raz ostatni była widziana w środę, 23 września 2026 roku, na terenie Tarnowa. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższymi, a jej obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Zaginiona 14-letnia dziewczyna o długich kręconych włosach. O szczegółach poszukiwań w Tarnowie przeczytasz na SE.
Autor: Tarnowska Policja/ Materiały prasowe
  • Policjanci z Tarnowa poszukują 14-letniej dziewczyny, która zaginęła 23 września 2026 roku na terenie miasta.
  • Zaginiona ma około 160 cm wzrostu i w dniu zniknięcia ubrana była w niebieską bluzę, szare spodnie dresowe oraz szare buty marki Nike.
  • Osoby posiadające informacje o miejscu jej pobytu proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Tarnów-Centrum pod numerem telefonu 47 831 21.

Rysopis zaginionej nastolatki z Tarnowa. W co była ubrana 14-latka?

Mundurowi zdecydowali się na opublikowanie danych dotyczących wyglądu oraz ubioru poszukiwanej nastolatki, licząc na spostrzegawczość przechodniów oraz kierowców. Zaginiona dziewczyna ma 14 lat i mierzy około 160 centymetrów wzrostu.

W chwili zniknięcia nastolatka była ubrana w niebieską bluzę z kapturem marki Nike, szare spodnie dresowe również marki Nike oraz sportowe, szare buty tego samego producenta. 

Gdzie zgłosić informacje o zaginionej? Policja podaje numer telefonu

Funkcjonariusze apelują o pomoc do każdego, kto mógł widzieć nastolatkę od momentu jej zaginięcia, czyli od 23 września 2026 roku. Czasami nawet z pozoru mało istotny szczegół, taki jak kierunek, w którym oddaliła się poszukiwana osoba, lub marka pojazdu, w którego pobliżu była widziana, może naprowadzić śledczych na właściwy trop.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej dziewczyny, należy niezwłocznie przekazywać do Dyżurnego Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Można to zrobić osobiście w placówce policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod bezpośredni numer telefonu: 47 831 21 (bądź pod ogólny numer alarmowy 112).

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