Policja szuka zaginionej 14-latki. "Każda informacja może mieć znaczenie"

Policjanci z Tarnowa poszukują 14-letniej dziewczyny, która zaginęła 23 września 2026 roku na terenie miasta.

Zaginiona ma około 160 cm wzrostu i w dniu zniknięcia ubrana była w niebieską bluzę, szare spodnie dresowe oraz szare buty marki Nike.

Osoby posiadające informacje o miejscu jej pobytu proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Tarnów-Centrum pod numerem telefonu 47 831 21.

Rysopis zaginionej nastolatki z Tarnowa. W co była ubrana 14-latka?

Mundurowi zdecydowali się na opublikowanie danych dotyczących wyglądu oraz ubioru poszukiwanej nastolatki, licząc na spostrzegawczość przechodniów oraz kierowców. Zaginiona dziewczyna ma 14 lat i mierzy około 160 centymetrów wzrostu.

W chwili zniknięcia nastolatka była ubrana w niebieską bluzę z kapturem marki Nike, szare spodnie dresowe również marki Nike oraz sportowe, szare buty tego samego producenta.

Gdzie zgłosić informacje o zaginionej? Policja podaje numer telefonu

Funkcjonariusze apelują o pomoc do każdego, kto mógł widzieć nastolatkę od momentu jej zaginięcia, czyli od 23 września 2026 roku. Czasami nawet z pozoru mało istotny szczegół, taki jak kierunek, w którym oddaliła się poszukiwana osoba, lub marka pojazdu, w którego pobliżu była widziana, może naprowadzić śledczych na właściwy trop.

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej dziewczyny, należy niezwłocznie przekazywać do Dyżurnego Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Można to zrobić osobiście w placówce policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod bezpośredni numer telefonu: 47 831 21 (bądź pod ogólny numer alarmowy 112).

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