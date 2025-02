Prokuratura przedstawiła 72 zarzuty prawniczce z Gorlic Joannie P.-K., która miała oszukać 27 osób. Kobieta prowadziła kancelarię prawną zajmującą się prawem kanonicznym, jednak klientów wprowadzała w błąd, co do swoich kwalifikacji dotyczących prowadzenia innych spraw. Posługiwała się przy tym podrobionymi dokumentami, które przedstawiała w instytucjach publicznych. Prokuratura chce, żeby kobieta została skazana bez przeprowadzania rozprawy.

- W toku prowadzonego postępowania ustalono, że 35-letnia mieszkanka Gorlic, z wykształcenia prawnik prowadząca uprzednio Gorlicach kancelarię prawną - prawa kanonicznego miała rzekomo reprezentować swoich klientów w instytucjach publicznych, sądach powszechnych i kościelnych oraz w kancelariach komorniczych i innych urzędach państwowych oraz pobierać za te świadczenia nienależne opłaty. Działalność Joanny P-K polegała między innymi na wprowadzaniu w błąd osób korzystających z usług oskarżonej, co do jej wykształcenia, doświadczenia naukowego i zawodowego oraz posiadanych uprawnień zawodowych do występowania i skutecznego podjęcia się reprezentowania tych osób. Kobieta posługiwała się wobec swoich klientów uprzednio podrobionymi przez siebie dokumentami urzędowymi, które miały utwierdzać wymienionych w przekonaniu, że faktycznie zajmuje się ich sprawami. Ponadto ustalono, że podejrzana podrobione przez siebie dokumenty przedstawiała również w instytucjach publicznych - urzędach państwowych, kancelariach komorniczych a nawet w sądach powszechnych - wyjaśnia prokuratura.

